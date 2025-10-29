Sport Calcio a 5 Fisdir, la Nuova Augusta è campione regionale di

di Sebastiano Salemi

AUGUSTA – Straordinario successo della Nuova Augusta del presidente Francesco Messina, che si laurea campione regionale di calcio a 5 per la stagione agonistica 2025. Si è svolta domenica 19 ottobre a Caltanissetta l’ultima fase del campionato siciliano di calcio a 5 Fisdir, a cui hanno partecipato otto società.

L’Asd Nuova Augusta, guidata dai tecnici Sebastiano Mazziotta e Saretto Manfredi, alla fine di tutti gli incontri previsti nell’ultima fase del campionato, si è classificata prima a pari punti con la squadra di Piazza Armerina. Ai sensi del regolamento, in caso di parità tra due società, sono previsti i calci di rigore. La squadra augustana ha avuto la meglio nello spareggio, aggiudicandosi la vittoria e il titolo con un risultato di 4 a 2.

La rosa neroverde che ha preso parte alla fase finale del campionato regionale è composta da: Alessandro Salonia, Francesco Gibilterra, Christian Betto, Gianluca Pediglieri, Emanuele Tripi, Antonino Scala, Sebastiano Casu, Gianmaria Dettori, Sebastiano Martello e Daniele Fasano.

Grandi la gioia e la soddisfazione del presidente Messina e di tutta la dirigenza per il prestigioso titolo ottenuto. Il commento a margine della manifestazione è stato espresso dai tecnici Mazziotta e Manfredi: “Siamo orgogliosi del risultato conseguito da questi splendidi ragazzi – affermano in una nota congiunta – Questo straordinario e prestigioso risultato è frutto dei sacrifici di tutti: dirigenti, atleti, tecnici e famiglie. La Nuova Augusta è innanzitutto una grande famiglia, dove tutti fanno fino in fondo la loro parte. Ringraziamo anche gli sponsor tecnici per la preziosa vicinanza e la preziosa collaborazione. Questo straordinario successo non ci appaga, ma ci sprona ancor di più e continueremo più forti e determinati di prima a portare avanti il nostro progetto, che non è solo sportivo ma soprattutto sociale”.