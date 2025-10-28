Primo piano Rembukan Karate Villasmundo, fucina di talenti: medaglie e un titolo tricolore tra Urbino e Ostia di

di Sebastiano Salemi

AUGUSTA – La Rembukan Karate Villasmundo, guidata dal maestro augustano Marcello Di Mare, conferma ancora una volta la propria presenza ai massimi livelli del karate giovanile nazionale, grazie ai risultati ottenuti in due appuntamenti di primo piano del calendario federale, tra Urbino e Ostia.

Al Campionato italiano a rappresentative regionali, disputato nel weekend dell’11-12 ottobre al PalaCarneroli di Urbino, che ha riunito oltre 560 atleti e 247 squadre da tutta Italia, il giovane melillese Riccardo Castro (nel collage di copertina, a sinistra), tesserato Rembukan ma in gara con i colori della Sicilia, ha conquistato la medaglia di bronzo nella categoria Under 18 -55 kg, nonostante sia ancora un atleta Under 16. La prestazione, caratterizzata da incontri combattuti e risultati importanti, ha contribuito in modo determinante al percorso della selezione regionale. “Riccardo ha dimostrato maturità, carattere e grande potenzialità – aveva commentato a margine della manifestazione il maestro Di Mare – un risultato che conferma la sua crescita tecnica e mentale“.

Pochi giorni dopo, la Rembukan è tornata protagonista al PalaPellicone di Ostia (Roma), sede storica del karate italiano, dove nel weekend del 25-26 ottobre si è disputato il Campionato italiano esordienti 2025, con 793 atleti in gara provenienti da 350 società sportive. In evidenza l’acese Desirée Spampinato (nel collage di copertina, a destra), che ha conquistato la medaglia d’oro nella categoria -45 kg, laureandosi campionessa d’Italia. Tra gli atleti della società di Villasmundo in gara (vedi foto all’interno), medaglie di bronzo per Iacopo Pugliares (-38 kg) e per Carla Sciuto (+68 kg). Hanno inoltre ben figurato Sofia Cacciaguerra, settima, e Simone Castro e Tessa Rosato, undicesimi nelle rispettive categorie. La società ha conquistato anche il podio nel kumite femminile a squadre. “Sono orgoglioso dei miei ragazzi – riferisce ieri il maestro augustano – questi risultati premiano lavoro, costanza e spirito di gruppo“.

Per la Rembukan Villasmundo si tratta di conferme importanti in vista dei prossimi impegni: per Castro è già all’orizzonte la qualificazione al Campionato italiano junior di inizio novembre, mentre per il gruppo Esordienti il calendario prosegue con la qualificazione al Campionato italiano juniores in programma a Caltagirone.