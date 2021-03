Primo piano Canale di Suez, disincagliata Ever Given anche grazie a super rimorchiatore “augustano” di

AUGUSTA – C’è stato anche un rimorchiatore “augustano” di adozione, il Carlo Magno, tra i dodici super rimorchiatori chiamati a trainare la nave portacontainer Ever Given (battente bandiera panamense e di proprietà giapponese, in rotta dalla Cina ai Paesi Bassi), arenata dal 22 marzo tra le due banchine del Canale di Suez per cause ancora ignote, bloccando il transito di quasi quattrocento navi.

È il rimorchiatore di 55 metri di lunghezza di proprietà dell’Augustea, società di imprenditori partenopei che ad Augusta ha avuto la sede dagli anni cinquanta fino all’acquisizione, avvenuta nel 2016, da parte del colosso genovese Rimorchiatori Riuniti. Difatti il Carlo Magno ha visto il porto Megarese quale porto base per una decina d’anni, da quando cioè nel 2007 è stato consegnato all’Augustea dal cantiere ravennate Rosetti Marino che lo ha varato.

Il rimorchiatore si trovava da diverse settimane in un porto degli Emirati Arabi Uniti, quando nei giorni scorsi è stato “arruolato” nell’operazione di supporto via mare al team egiziano che stava scavando intorno alla nave portacontainer. Stamani lo sblocco prima dell’impasse e poi del Canale di Suez, dove passa il dodici per cento del traffico commerciale globale, sfruttando il picco di alta marea del plenilunio e gli ulteriori due rimorchiatori arrivati, quello dell’Augustea e uno olandese, da 400 tonnellate di potenza. Il successo dell’operazione di disincagliamento della Ever Given si è registrato intorno alle 15 ora italiana, con i rimorchiatori a suonare le loro sirene anti-nebbia per celebrare l’impresa.

(Nella foto di repertorio in copertina, tratta dal sito web dell’Augustea: rimorchiatore Carlo Magno)