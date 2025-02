Primo piano Carnevale di Augusta, un’anteprima sui carri, i numeri e i premi di

AUGUSTA – Viene divulgato oggi il programma ufficiale della terza edizione del “Carnevale di Augusta“, l’indomani dell’incontro “tecnico” tenuto nel salone di rappresentanza del palazzo di città.

La manifestazione carnascialesca è promossa dal Comune di Augusta, Assessorato cultura, tradizioni, sport e promozione del territorio, insieme al Comitato commercianti Augusta (Isola), agli esercenti della Borgata, alla “Comitiva dei carristi Augusta” e ad alcune scuole del territorio.

Per il secondo anno consecutivo, si rivedranno i carri allegorici ad Augusta, tra il Giovedì grasso e il Martedì grasso, e segnatamente sfileranno nei pomeriggi (dalle ore 16) di giovedì 27 febbraio in via Principe Umberto (Isola), di domenica 2 e martedì 4 marzo in via Lavaggi-viale Italia (Borgata).

I carri allegorici saranno due, entrambi realizzati dai carristi augustani riuniti nell’associazione “Le libellule“, costituita la scorsa estate e presieduta da Rosario Costa, che ha visto confermato l’impegno tra gli altri di Pippo Corbino, Sebastiano Giardina, Giorgio Mendola, tuttora al lavoro sui carri in un capannone all’ingresso della città da fine ottobre. I titoli dei carri in via di ultimazione, secondo quanto appreso da La Gazzetta Augustana.it, sono “Avanti tutta” e “Presente e futuro“, il primo in riferimento al territorio e il secondo frutto di una più generale riflessione sociale.

La principale novità del programma è la previsione di una data, sabato 1 marzo, nel borgo marinaro di Brucoli, dove non potranno sfilare i carri ma sono comunque previsti la parata dei gruppi in maschera, spettacolo, animazione e divertimento per i più piccoli.

Ulteriori novità riguardano i premi, per i quali è stato recentemente approvato con delibera di giunta un prospetto fino a complessivi 27mila 350 euro, a seguito del bando di partecipazione pubblicato dal Comune lo scorso 20 gennaio. Oltre ai consueti premi ai migliori carri (primo premio da 7.000 euro, secondo da 6.000 euro, ecc.) e alle migliori macchine buffe (primo premio da 1.000 euro, ecc.), per la categoria dei gruppi mascherati non ci sarà più una classifica bensì premi con denominazioni specifiche quali “Musicalità” (per la sezione “A” relativa alle palestre 1.000 euro, invece 400 per la sezione “B” relativa alle scuole), “Originalità” (per la sezione “A” 900 euro, invece 400 per la “B”), “Comicità” (per la sezione “A” 800 euro, invece 400 per la “B”), “Briosità” (per la sezione “A” 750 euro, invece 400 per la “B”) e “Colore” (per la sezione “A” 250 euro, invece 400 per la “B”).

Alle sfilate dei gruppi mascherati parteciperanno circa mille studenti, appartenenti a tre istituti scolastici, i comprensivi “Principe di Napoli”, “Orso Mario Corbino” e “Domenico Costa”.

A margine dell’incontro a palazzo di città, il sindaco Giuseppe Di Mare ha commentato in una nota sottolineando “l’importanza di occasioni finalizzate a creare aggregazione puntando sulle tradizioni e le espressioni delle identità quale ulteriore volano per il territorio“.

Nella medesima nota, l’assessore Pino Carrabino, tra gli aspetti organizzativi, ha evidenziato che si tratta di “un programma che è la sintesi di interlocuzioni con il commissariato di pubblica sicurezza in particolar modo con il dirigente dott. Migliorisi, la Polizia locale con a capo il comandante dott. Salvo Daidone e il coordinatore e responsabile della sicurezza geom. Marco Arezzi“.

(Nel collage di copertina: in alto foto di gruppo dell’incontro tecnico a palazzo di città, in basso i carristi al lavoro)