Primo piano Catania-Siracusa, incidente dopo lo svincolo di Sortino: un ferito. Traffico a rilento verso Siracusa di

SIRACUSA – Incidente stradale al km 133 della strada statale 114, sulla carreggiata in direzione di Siracusa, un paio di chilometri dopo lo svincolo di Sortino.

Secondo una prima ricostruzione, intorno alle ore 14, un’autovettura ferma sulla corsia di emergenza sarebbe stata tamponata da un suv e spinta in mezzo alla carreggiata. Il conducente dell’auto tamponata è stato soccorso da personale sanitario del 118, e sarebbe ferito ma non in pericolo di vita.

Sono intervenuti sul luogo dell’incidente i vigili del fuoco del distaccamento di Augusta, oltre alla polizia stradale.

Traffico veicolare a rilento, per la lunga coda, formatasi dall’altezza dello svincolo di Sortino, in attesa della rimozione delle due autovetture dalla sede stradale.