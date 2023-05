Primo piano Concorso video nazionale “Fencing land”, premiati due atleti della Scherma Augusta di

AUGUSTA – Due atleti dell’Asd Scherma Augusta sono risultati tra i premiati del contest nazionale “Fencing land“, promosso anche quest’anno dalla Federazione italiana scherma (Fis) per raccontare le emozioni e i valori di questo sport attraverso filmati realizzati da chi lo pratica.

I giovani spadisti Marco Sorbello e Beatrice Buonomo si sono classificati primi nella categoria “Scherma e territorio“, con un videoclip che associa alle tecniche della scherma i luoghi simbolo di Augusta. La cerimonia di premiazione si è svolta lo scorso 13 maggio nella sala del bocciodromo del “Play Hall” di Riccione, in occasione del 59° Gran premio giovanissimi “Renzo Nostini” – Trofeo Kinder “Joy of moving”.

Il filmato della durata di un minuto (che proponiamo qui di seguito) si apre col saluto tra i due giovani schermidori, uno dei momenti fondamentali della scherma che esprime cortesia e rispetto verso il proprio avversario, con Augusta sullo sfondo. Quindi alcune tecniche vengono eseguite al cospetto di monumenti che identificano la città, al Faro Santa Croce, al Castello svevo, alla Porta spagnola, al Castello aragonese di Brucoli, mentre scorrono rapide immagini anche di altro patrimonio monumentale quale l’ex Hangar per dirigibili, Torre Avalos, i Forti Garcia e Vittoria, e bellezze naturali quali la scogliera della cosiddetta “Balata liscia” e un fenicottero nell’ex salina Regina. Come in un assalto di scherma, anche il video si conclude con il saluto.

La Scherma Augusta, fondata dal maestro Gianni Cannata dieci anni fa, non è nuova a simili iniziative, avendo sempre aderito ai contest della Fis per la promozione della scherma e del territorio, ad esempio con i “fencing mob” realizzati negli anni sulla scogliera del Faro Santa Croce, o in piazza Castello aragonese e al porto-canale di Brucoli o in piazza Duomo.