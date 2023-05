Primo piano Augusta, gemellaggio con La Valletta, Italia nostra: “Orgogliosi di aver riportato qui Malta” di

AUGUSTA – “Orgogliosi di aver riportato Malta in questo angolo di Sicilia. Il gemellaggio tra La Valletta e Augusta nasce dalla collaborazione tra la presidente dell’associazione “The Islands Malta & Sicily”, Ivana Legname e la presidente dell’associazione nazionale Italia Nostra sezione di Augusta, Jessica di Venuta, con il supporto fondamentale della segretaria generale di La Valletta, Gabriella Agius“. Lo sottolinea la sezione cittadina dell’associazione ambientalista, in una nota diramata oggi, alcuni giorni dopo la firma del protocollo d’intesa da parte dei sindaci Giuseppe Di Mare e Alfred Zammit, nel solco delle comuni tradizioni legate a San Domenico.

Ieri si sono concluse le prime visite programmate in città nell’ambito della collaborazione tra i due sodalizi, augustano e maltese. “Orgogliosi di aver restituito ad Augusta dopo duecento anni quel legame che univa la nostra cittadina a Malta e alla sua cultura – commenta Jessica Di Venuta – Stiamo ponendo le basi per una proficua e sinergica collaborazione, al fine di promuovere il turismo, sviluppare l’economia e onorare le tradizioni della città, eterne e senza tempo. Questo è solo l’inizio“.

“Socializzare, accogliere e sviluppare nuovi progetti, è questa l’attività che Italia Nostra sezione di Augusta vuole portare avanti grazie a questo evento. Il gemellaggio fa parte di un progetto europeo per la valorizzazione delle comuni radici culturali e del patrimonio storico intangibile“, precisa ancora il sodalizio. Si riferisce, infatti, al programma di finanziamento europeo Cerv, acronimo che in italiano sta per “Cittadini, uguaglianza, diritti e valori”, e in particolare al bando riservato ai gemellaggi tra comuni di Stati diversi, per progetti della durata tra 6 e 12 mesi che possano promuovere, come recita l’avviso, la diversità culturale, il dialogo, il rispetto e la comprensione reciproca e sviluppare opportunità di partecipazione civica a livello europeo.

Nella loro missione ad Augusta, l’assessore alla cultura e turismo di La Valletta, Jurgen Briffa, la presidente di “The Islands” Ivana Legname, lo storico Dante Cerilli e la Società filarmonica “King’s Own” con il presidente Ivan Piccinino, il direttore d’orchestra John Galea e i componenti del comitato Albert Dimech, Inez Cassar e Vince Spagnol, sono stati accolti e assistiti dai soci di “Italia nostra”.

“La nostra cittadina ha un debito di riconoscenza nei confronti dei maltesi, che prestarono soccorso agli augustani in seguito al terremoto del 1693 che rase al suolo gran parte della nostra città – conclude Di Venuta – I nostri Paesi non sono solo vicini geograficamente, ma hanno anche una storia simile. Oggi siamo qui per iniziare un percorso voluto dall’Unione europea; insieme porteremo avanti un progetto nel segno della cultura, della tradizione popolare, delle fede cattolica e della valorizzazione della comune identità europea“.