Primo piano Congresso provinciale Pd, ad Augusta plebiscito per l’eletto Gerratana. Sei augustani nell’assemblea di

AUGUSTA – Si è consumato ieri il congresso provinciale del Partito democratico, con 2.500 tesserati chiamati a esprimersi, dopo due anni di gestione commissariale da parte del senatore Antonio Nicita. È risultato eletto segretario provinciale il 42enne rosolinese Piergiorgio Gerratana con il 71 per cento delle preferenze, prevalendo su Orazio Scalorino, ex sindaco di Floridia, e sul siracusano Peppe Patti. Ad Augusta si è registrato un plebiscito per il neo segretario, con il 96 per cento dei voti.

Quarantott’ore prima del congresso, da Augusta era intervenuto pubblicamente il consigliere comunale Giancarlo Triberio, nella qualità di componente dell’assemblea nazionale del partito in una nota stampa congiunta con la collega siracusana Giusy Genovese. Oltre a formulare l’invito generale a una “immediata moderazione dei toni ed il ritorno ad un onesto e civile dibattito interno“, i due dirigenti dichiaravano il sostegno per Gerratana, ritenendo la sua mozione “sintesi e trasposizione sul territorio delle priorità individuate dalla segretaria Schlein per l’azione politica del partito nazionale” e il candidato “figura che meglio oggi può rappresentare il partito provinciale“.

Nella nota sottoscritta oggi dal “Partito democratico – Augusta” a margine del congresso, si parla di “un vero e proprio momento di partecipazione e democrazia, anche ad Augusta, dove gli iscritti hanno animato il dibattito nella mattinata e, nel pomeriggio, si sono recati alle urne con una percentuale di partecipazione impressionante, quasi il 90% degli oltre 100 iscritti“.

Vengono resi noti i risultati locali: “I risultati del voto sono stati chiari e significativi: il 96,6% degli iscritti ha espresso il proprio consenso per la mozione di Piergiorgio Gerratana, candidato alla segreteria provinciale, mentre il 3,4% ha sostenuto il candidato Scalorino. Questo ampio sostegno al nuovo segretario provinciale è un segno di fiducia e speranza per il futuro del nostro partito, che affronta importanti sfide sul territorio“.

Sono contestualmente stati eletti sei tesserati augustani all’assemblea provinciale del Partito democratico: oltre alla consigliere comunale Milena Contento, Chiara Amara, Enza D’Antoni, Gabriele Tringali, Fiorindo Passanisi e Giambattista Totis.

“Vogliamo ringraziare tutti coloro che hanno reso possibile questa grande occasione di partecipazione e democrazia – si conclude nella nota – In particolare, un grazie di cuore al senatore Nicita per il suo prezioso lavoro, in qualità di commissario, a tutti i tesserati del Circolo di Augusta, al dottore Dario Genovese per il suo ruolo di garante del congresso, e a tutti i membri del seggio presieduto da Gaetano La Ferla e Stefano Amato ed ai rappresentanti delle liste: Tringali e Passanisi per Gerratana, e Canzolle per Scalorino, nonché alla commissione per il congresso, a partire dal subcommissario D’Arrigo“.

(Nella foto di copertina: i consiglieri comunali Milena Contento e Giancarlo Triberio, al centro Dario Genovese)