News Augusta, conferenza Kiwanis-Unitre al “Vandone” su Alzheimer e demenze tra prevenzione e nuovi farmaci di

AUGUSTA – Aderendo a un’attività di rilevante pregio scientifico e divulgazione pubblica proposta periodicamente dalla Marina militare ad Augusta tramite l’Infermeria presidiaria (Marinferm) e il Circolo ufficiali “Vandone”, Kiwanis club Augusta e Unitre di Augusta hanno tenuto, sabato scorso, la conferenza con tema “Alzheimer e demenze: tra prevenzione e presa d’atto”.

Ha aperto i lavori il contrammiraglio Giovanni Torre, presidente del Circolo “Vandone”, seguito dai saluti del presidente della Unitre sede di Augusta, Salvatore Cannavà (pure socio Kiwanis) e del presidente del club service cittadino Salvatore Di Franco. Ha portato il saluto dell’amministrazione comunale il vicesindaco Biagio Tribulato.

Relatori dell’iniziativa, patrocinata anche dall’Associazione italiana donne medico (Aidm) sezione di Siracusa, gli esperti Valeria Drago (responsabile Uosd Neurologia dell’ospedale “Muscatello”) e Francesco Cannavà (psicologo clinico-forense), i quali hanno illustrato le due patologie nelle loro specificità scientifiche e nei segni esterni e nei test clinici di individuazione.

Si è parlato di necessità della diagnosi precoce e delle nuove aspettative di contenimento delle patologie anche tramite nuovi farmaci in fase di sperimentazione. Si è approfondito infine l’importante ruolo dei familiari nell’assistenza dei malati anziani d’età e come queste malattie incidono, sovente in modo negativo, sull’equilibrio e serenità complessiva del nucleo familiare del malato.

Ha moderato l’evento il direttore di Marinferm Augusta, capitano di vascello Salvatore Mirabile. Per il Kiwanis presenti l’immediato past luogotenente governatore della Divisione 3 Sicilia sud-est e chair distrettuale Arte e Cultura Antonello Forestiere, il chair distrettuale Autismo e past luogotenente governatore Paolo Russotto, il past luogotenente governatore Renato Giummo, il segretario del club Giuseppe Russo e altri soci kiwaniani. Per l’Unitre, oltre al presidente, presenti anche la vicepresidente e direttrice dei corsi Anna Lucia Daniele, il segretario Carmelo Addia, la tesoriera Pina Daniele, il presidente emerito Giuseppe Caramagno, il consigliere Salvo Ponzio e numerosi soci.