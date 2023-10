Magazine Fornitori di gas: come orientarsi fra le varie offerte? di

Sono ormai molti anni che i clienti residenziali possono scegliere il fornitore di gas naturale per uso domestico dal Mercato Libero. Nel corso del tempo questo ha fatto sì che si siano moltiplicate le varie proposte sul mercato e se questo è sicuramente positivo poiché in regime di concorrenza i prezzi tendono a ribassarsi, è anche vero che non è sempre del tutto facile districarsi fra le varie proposte. Ecco dunque che utilizzare questo servizio di comparazione delle tariffe gas può risultare molto utile qualora si debba, si voglia o si valuti di cambiare fornitore di gas naturale.

Perché confrontare le tariffe gas?

Gli studi relativi all’anno 2022 hanno mostrato che, a causa della crisi energetica, i prezzi del gas all’ingrosso sono aumentati considerevolmente (per inciso, questo si è verificato anche per quanto riguarda i prezzi dell’energia elettrica). I vari rialzi hanno purtroppo portato a un incremento considerevole della spesa energetica delle famiglie italiane. Peraltro in Italia si sono registrati aumenti superiori a quelli medi della zona europea come ha chiarito la relazione annuale dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA).

Fatto sta che per cercare di ridurre, per quanto possibile, la quota da destinare alla bolletta del gas è opportuno utilizzare un servizio di comparazione tariffe e verificare se il nostro attuale gestore rappresenta la scelta migliore.

In caso contrario, si può prendere in considerazione un cambio di fornitura.

Come effettuare il confronto tra tariffe gas?

Quando si sceglie di effettuare una comparazione tra le tariffe proposte dai vari fornitori di gas naturale, è importante avere un’idea, anche approssimativa, di quello che è il consumo annuo familiare (che viene espresso in metri cubi). Indicare con precisione questo dato, peraltro facilmente reperibile sulla bolletta, permette di rendere più attendibile il confronto.

Noto il dato del consumo annuo, sarà sufficiente inserire il comune di residenza dopodiché il comparatore mostrerà tutte le varie proposte.

Qualche altro consiglio per risparmiare

A prescindere dal confronto tra le varie tariffe gas, al fine di ottenere il massimo risparmio sulla bolletta è sempre opportuno informarsi se si ha o no diritto a detrazioni fiscali o a particolari bonus, così com’è opportuno controllare periodicamente se il nostro fornitore propone promozioni interessanti.

Quando si effettua il confronto tra operatori, inoltre, è bene verificare se vi siano o no agevolazioni per coloro che scelgono un servizio combinato gas/luce. Sono tutte cose che, combinate assieme, possono portare a un risparmio considerevole sul conto finale.

Prezzo variabile o prezzo bloccato?

Le offerte di fornitura gas possono essere suddivise in due macrocategorie: a prezzo variabile e a prezzo bloccato. Come facilmente si può intuire, le prime sono legate alle variazioni di prezzo del gas naturale sul mercato nazionale all’ingrosso, mentre le seconde sono proposte in cui il prezzo praticato sulla materia prima non verrà ritoccato per un minimo di 12 mesi.

La scelta fra prezzo variabile e prezzo bloccato non è molto semplice. Molto dipende dalla propensione al rischio dell’utente: chi preferisce non rischiare opterà per la seconda, mentre chi è più propenso “alla scommessa” potrà scegliere la prima, sperando in un abbassamento dei prezzi di mercato.