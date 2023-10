Primo piano Augusta, inviato del Tg1 in cattedra al “Corbino” di

AUGUSTA – Il giornalista Giuseppe La Venia, inviato del Tg1 Rai, in cattedra per un giorno al comprensivo “Orso Mario Corbino” nell’ambito delle attività di orientamento in uscita rivolte a tutte le classi dell’ultimo anno della scuola media. Il reporter, originario di Adrano, si è recato lo scorso venerdì mattina nella scuola diretta da Maria Giovanna Sergi (nella foto di copertina accanto al giornalista), mettendosi a disposizione dei giovani alunni.

I ragazzi hanno ascoltato attentamente i racconti del giornalista Rai, partendo dal suo vissuto di ragazzo di provincia, per poi descrivere alcune delle esperienze di cronista di avvenimenti spesso drammatici. Un viaggio attraverso la cronaca italiana di questi ultimi anni, dalla più recente tragedia nel Torinese con lo schianto di un velivolo delle Frecce Tricolori che è costato la vita a una bimba di 5 anni, all’arresto nello scorso gennaio del boss mafioso Matteo Messina Denaro, deceduto nove mesi dopo, alla narrazione dei primi giorni della guerra in Ucraina, agli aggiornamenti della prima fase della pandemia di Covid-19, con il lockdown più rigido (fu uno dei primi inviati a Codogno).

La sua chiacchierata con gli alunni è stata quella di un uomo che condivide paure, preoccupazioni e gioie con chi incontra, grandi o piccini che siano. Il giornalista ha anche trattato il tema dell’uso corretto e consapevole delle parole, in particolare nei social media, arricchendo l’argomento con piccoli aneddoti.

“L’attività si inserisce nel progetto Orientamento del “Corbino” – si legge nella nota della scuola – che mira ad aiutare gli alunni non solo a prendere coscienza delle proprie capacità e delle proprie attitudini, ma anche a fornire loro le necessarie informazioni sulle opportunità formative e professionali del territorio“.