Giovani imprenditori Sicilia, l’augustano Edoardo La Ferla premia i talenti di Next Gi 2026 a Siracusa

AUGUSTA – C’è la firma dell’augustano Edoardo La Ferla, presidente regionale dei Giovani imprenditori di Confindustria Sicilia, su “Next Gi 2026”, la nuova edizione del progetto che punta a diffondere la cultura d’impresa tra gli studenti delle scuole superiori siciliane, mettendo in contatto diretto il mondo produttivo con quello della formazione.

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La cerimonia conclusiva della Start-up competition si è svolta il 14 maggio al Castello Maniace di Siracusa, con la proclamazione del progetto vincitore tra le idee imprenditoriali sviluppate dagli studenti coinvolti nel percorso promosso dai Giovani imprenditori di Confindustria Sicilia insieme a Junior Achievement Italia.

Ad aggiudicarsi il primo posto è stata “Securing”, startup ideata dagli studenti del Liceo scientifico “Corbino” di Siracusa, incentrata sulla realizzazione di un anello intelligente pensato per la sicurezza personale, capace di lanciare allarmi in situazioni di pericolo, molestie o violenza. Il team vincitore ha ottenuto un premio da mille euro, oltre al riconoscimento della giuria composta da imprenditori, rappresentanti istituzionali e partner del territorio.

L’iniziativa, secondo quanto reso noto dagli organizzatori, ha coinvolto 10 istituti scolastici delle province di Siracusa, Ragusa, Trapani, Messina e Catania, con il supporto di 40 giovani imprenditori in qualità di mentor e oltre 300 studenti, chiamati a sviluppare progetti d’impresa su innovazione, sostenibilità e tecnologia.

Alla finale siracusana sono approdate 14 startup, espressione del lavoro svolto durante il percorso formativo. Tra le idee presentate figurano progetti legati alla sicurezza personale e sul lavoro, alla mobilità, all’intelligenza artificiale applicata alla salute, alla gestione dei rifiuti, alla lotta alle fake news, all’efficienza energetica e all’agricoltura sostenibile.

“Investire sul capitale umano significa costruire il futuro della Sicilia – ha dichiarato Edoardo La Ferla – Progetti come “Next Gi” riducono la distanza tra scuola e mondo del lavoro, incoraggiando le nuove generazioni a credere e investire nella nostra terra“.

Il presidente dei Giovani imprenditori di Confindustria Sicilia, augustano classe 1991, eletto alla guida del comitato regionale nel 2024 per un quadriennio, torna così a caratterizzare con un’iniziativa concreta il proprio mandato, ponendo al centro il rapporto tra formazione, impresa e permanenza dei talenti in Sicilia.

Durante la manifestazione sono stati inoltre assegnati premi speciali messi a disposizione da Banca agricola popolare di Sicilia (Baps), Ance Siracusa (Associazione nazionale costruttori edili) e Ved Coem, a conferma del coinvolgimento del sistema imprenditoriale regionale. L’iniziativa ha visto il sostegno di un ampio partenariato composto, tra gli altri, dalla stessa Ance Sicilia, Confindustria Siracusa, Irem, Isab, Sonatrach, Confindustria Catania, Ance Catania, Unioncamere Sicilia, Riccardo Sanges & C., Brown2Green, Cavagrande, Sofine e Kaleo.