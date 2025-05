Primo piano International jazz day a Siracusa, applausi per i Crooner & Swing con un ‘tris’ di augustani di

AUGUSTA – Al Teatro comunale ‘Massimo’ di Siracusa, lo scorso 30 aprile, è andata in scena l’undicesima edizione dell’ “International jazz day” nel capoluogo aretuseo, curata da “Sicilian in jazz” e prodotta da “Noe – Network of experience”.

L’apertura è stata affidata all’ensemble Crooner & Swing, un gruppo di sette musicisti della provincia di Siracusa, tra cui Gaetano Volpe al pianoforte, Cristiano Nuovo al contrabbasso, Salvo Tempio al sax tenore, tutti e tre augustani, Marcello Arrabito alla batteria, Ivan Cammarata alla tromba, Matteo Blundo e Martina Vacca ai violini, con la voce crooner di Giuseppe Mandalari, direttore artistico dell’evento.

Grazie agli arrangiamenti originali del maestro Nuovo, il repertorio ha rivissuto con slancio jazz alcuni tra i più amati canti popolari siciliani. L’ordine del programma ha scandito un crescendo di emozioni: E vui durmiti ancora, una serenata melodica che ha catturato all’istante il cuore del pubblico; Cu ti lu dissi di Rosa Balistreri in chiave afro‑jazz, vibrante e trascinante; Vitti ‘na crozza, pezzo simbolo della tradizione siciliana riformulato in chiave blues, esperimento di rara eleganza e raffinatezza capace di fondere la profondità emotiva del blues con le radici popolari isolane; Malarazza, toccante e intenso finale di questa sorprendente ouverture.

Gli applausi a scena aperta tributati dal Teatro comunale gremito hanno messo in luce non solo l’originalità del progetto, ma anche il grande affiatamento di un’orchestra formidabile. L’ensemble Crooner & Swing ha infatti dato il meglio di sé, mostrando un’energia collettiva e un virtuosismo esemplare.

Dopo il prologo scintillante, la serata ha raggiunto l’apice con il concerto di Walter Ricci, talentuoso jazzista di origini napoletane, e il suo progetto “Naples jazz“, per un omaggio caloroso alle radici partenopee sostenuto da una band siciliana d’eccezione.