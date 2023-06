Primo piano Augusta, Chiara Tringali (M5s) lascia il consiglio comunale. Ritorna Uccio Blanco di

AUGUSTA – Si è dimessa ieri da consigliere comunale Chiara Tringali, la terza più votata della lista del Movimento 5 stelle alle ultime elezioni amministrative con 159 preferenze, stabilmente tra i banchi dell’opposizione dall’inizio della consiliatura.

Lo rende noto lei stessa, attraverso un post sui social network, definendo le sue dimissioni “sentite e ben meditate” e motivando nella nota protocollata allegata con “ragioni di opportunità, tese a prevenire ed escludere in radice qualsiasi conflitto di interessi, ancorché potenziale, tra il mio ruolo di dipendente pubblico in servizio presso l’Autorità di sistema portuale del mare di Sicilia orientale e il mio ruolo istituzionale presso il Comune di Augusta“. Una nuova posizione lavorativa nell’ente portuale ottenuta recentemente, precisa, “a seguito di superamento di concorso pubblico per titoli ed esami“.

“Abbraccio Uccio Blanco e Roberta Suppo e tutti gli altri del gruppo a 5 Stelle nessuno escluso, e un sentito grazie a Giovanni Baffo – aggiunge sul profilo social – A riveder le stelle!“. Un gruppo consiliare già dissolto lo scorso ottobre (venendo meno il numero minimo di tre componenti) quando Federico Palazzotto si è dichiarato indipendente, pur restando all’opposizione, alla seconda seduta del mandato, dopo aver surrogato un altro dimissionario pentastellato, il campione di preferenze Marco Patti (che della lista risultò il più votato con 410 preferenze).

Dalle parole di Chiara Tringali si evince che le subentrerà l’ex consigliere Uccio Blanco, attuale primo dei non eletti con 138 preferenze, che tornerà in aula affiancando Roberta Suppo, rimasta l’unica pentastellata in carica dall’avvio della consiliatura.

(Nella foto di copertina: da sinistra, Roberta Suppo e Chiara Tringali in un video dello scorso aprile sulla pagina social del M5s Augusta)