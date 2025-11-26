Eventi Lega navale Brucoli-Augusta, veleggiata “Cima rossa” 2025 contro la violenza alle donne di

AUGUSTA – La sezione della Lega navale italiana (Lni) di Brucoli-Augusta, presieduta da Andrea Neri, aderisce alla terza edizione della campagna nazionale “Una cima rossa per fermare la violenza sulle donne”, promossa dalla Lni nell’ambito delle iniziative intorno alla Giornata internazionale del 25 novembre. In collaborazione con il Centro antiviolenza “Nesea”, guidato da Stefania D’Agostino, la sezione organizza una veleggiata “per le donne e con le donne”, con l’obiettivo di rinnovare nel territorio un forte messaggio di sensibilizzazione e di sostegno.

L’appuntamento è fissato per sabato 29 novembre al porticciolo turistico privato “Porto Xiphonio Augusta” (Pxa), dove alle ore 9,30 è prevista l’accoglienza degli ospiti e la presentazione, da parte del presidente della sezione, della Lega navale italiana e appunto della campagna nazionale dedicata alla prevenzione della violenza di genere. Alle 9,40 interverrà la presidente del Centro “Nesea” per illustrare l’attività dell’associazione, punto di riferimento locale per le donne vittime di abusi. Alle 10 la giornata entrerà nel vivo con l’uscita in mare a bordo di “Lighea”, la barca confiscata alla criminalità organizzata e assegnata alla sezione della Lni per attività di legalità, cultura, sport, solidarietà e formazione nautica, insieme ad altre imbarcazioni messe a disposizione dai soci. La flottiglia solcherà il golfo Xifonio facendo rotta a vela verso il Faro di capo Santa Croce, per poi rientrare al porticciolo.

“Lighea”, una Oceanis 411 di 12 metri un tempo usata dagli scafisti nel traffico di migranti, oggi rappresenta un simbolo positivo e condiviso della comunità. Ribattezzata e dedicata alla memoria di Peppino Impastato, testimonia il percorso di rinascita e legalità che la sezione intende promuovere anche attraverso eventi pubblici: proprio lo scorso 27 giugno il fratello di Peppino, Giovanni Impastato, ha tenuto sulla banchina dello stesso porticciolo turistico un incontro dedicato alla vita e all’impegno civile del giornalista assassinato dalla mafia (vedi foto all’interno).

Durante la veleggiata a bordo delle imbarcazioni sarà issata una cima rossa, segno distintivo della campagna nazionale che unisce le iniziative della Lni in tutta Italia. Un simbolo semplice ma immediato, richiamato anche nella locandina ufficiale dell’evento insieme alle informazioni sul numero nazionale 1522, servizio pubblico gratuito attivo 24 ore su 24 per l’aiuto alle vittime di violenza e stalking, promosso dal dipartimento Pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri.