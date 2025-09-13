Primo piano Augusta, salpata la Global Flotilla diretta a Gaza di

AUGUSTA – È salpato nel primo pomeriggio di questo sabato dal porticciolo turistico privato della “Pxa”, sul golfo Xifonio, il convoglio italiano della “Global Sumud Flotilla“.

Si tratta della missione marittima civile con l’obiettivo di superare il blocco navale israeliano per consegnare viveri e medicinali alla popolazione nella Striscia di Gaza.

Le diciotto imbarcazioni partite da Augusta si ricongiungeranno nel Mediterraneo orientale con le dieci barche che si trovano da giorni nel porto di Biserta in Tunisia e con sei barche provenienti dalla Grecia.

Il convoglio italiano, radunatosi fin dai primi giorni di settembre tra i porti di Catania e Siracusa, avrebbe dovuto mollare gli ormeggi nei giorni scorsi ma si sono resi necessari rinvii per asseriti “motivi tecnici” e cattive condizioni meteo-marine.

Come si apprende da Ansa.it, questa mattina ad Augusta le forze dell’ordine hanno effettuato le ultime verifiche e dopo è stato dato il via libera alla partenza.