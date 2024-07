Primo piano Marinarsen Augusta, affonda il bacino GO53 di

AUGUSTA – È affondato, all’improvviso nel pomeriggio, uno dei bacini galleggianti nel sito di Pantano Danieli, a servizio dell’Arsenale militare marittimo di Augusta.

Si tratta del GO53, bacino da seimila tonnellate di portata e 152 metri di lunghezza, che tra l’altro nel 2018 consentiva di celebrare nell’arsenale augustano il ritorno di un sommergibile (il “Prini”) per lavori manutentivi a distanza di quattordici anni dal precedente.

Non sono ancora note le cause dell’affondamento, ma, secondo le prime informazioni acquisite, per fortuna non avrebbe causato danni al personale.

Nell’arsenale militare dello scalo augustano sono presenti, accanto a quello affondato oggi, altri bacini galleggianti, segnatamente il GO58 (2mila tonnellate di portata e 105 metri di lunghezza) e il GO59 (mille tonnellate e 70 metri).