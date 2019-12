Primo piano Neve sull’asse dei servizi tra Augusta e Siracusa [Video]. Protezione civile: “Evitate gli spostamenti” di

SIRACUSA – Emergenza neve sull’asse dei servizi lungo la Catania-Siracusa. Incredibili le immagini della serata, intorno alle 23, che ritraggono la quantità di ghiaccio accumulatasi sulla sede stradale, tra gli svincoli di Priolo Gargallo e Floridia, dove è nevicato copiosamente, creando non pochi disagi per gli utenti. Ecco le immagini.



Al lavoro sull’asse dei servizi vigili del fuoco, polizia stradale e automezzi per rimuovere la neve depositata. Intorno alla mezzanotte, la Protezione civile di Siracusa ha diramato il seguente bollettino: “In atto temporale con forti precipitazioni e cumuli di grandinate intense su Siracusa. Evitate gli spostamenti. Strade con possibili formazioni di ghiaccio. Per emergenza su strada o altro chiamate il 112“.

Nel tardo pomeriggio, era già stato divulgato un altro avviso riguardante i comuni montani della provincia: “Nevicate in atto e gelate a quote superiori a 700 metri con possibili sconfinamenti fino a quote inferiori, si invita la cittadinanza che dovrà recarsi nella zona montana compreso Palazzolo Acreide ad evitare l’uso dell’auto qualora non sia strettamente necessario ed eventualmente spostarsi con pneumatici adatti al periodo invernale (gomme da neve, gomme termiche) o con catene a bordo e pronte all’uso“.