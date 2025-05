Primo piano Nuova Acropoli Augusta, volontari ripuliscono scogliera e ‘adottano’ area verde al Faro S. Croce di

AUGUSTA – L’area balneare del Faro di capo Santa Croce ha visto, nella mattina di domenica 4 maggio, una massiccia attività di pulizia volontaria ad opera di “Nuova Acropoli” filiale di Augusta.

Già dalle ore 9 i volontari hanno messo in campo le proprie forze, come ormai fanno da diversi anni, per onorare la Giornata mondiale della Terra, ricorrenza voluta nel 1970 dalle Nazioni Unite e celebrata in tutto il mondo lo scorso 22 aprile.

Presenti al via delle diverse attività programmate per la mattinata dall’associazione che si occupa di filosofia, cultura e volontariato, il sindaco di Augusta, Giuseppe Di Mare, e l’assessore alla Transizione ecologica, Salvo Serra, i quali hanno sposato l’iniziativa del sodalizio.

“Oltre all’importante impegno pratico dimostrato oggi e in tante altre occasioni, è ancor più importante il gesto simbolico che la Giornata mondiale della Terra rappresenta per tutti noi, come cittadini di Augusta e del mondo. A prescindere dalla data, ogni giorno è utile e valido per maturare una coscienza ecologica, fondamentale per salvaguardare la Terra e renderla un luogo migliore“. Con queste parole, ieri, il primo cittadino ha salutato i volontari, ringraziandoli per la puntuale collaborazione in particolare alle attività di protezione civile a cui spesso sono invitati a partecipare dal Comune.

La pulizia ecologica ha riguardato buona parte di scogliera e piazzali, poi la sistemazione di un’area verde con la piantumazione di un alberello, attività interattive che hanno coinvolto sia adulti che bambini giunti insieme alle famiglie. La mattinata si è conclusa con una tradizionale danza per ringraziare “Madre Terra”.

Gli impegni di maggio per “Nuova Acropoli” non finiscono qui. L’associazione promuoverà due iniziative di invito alla lettura, nell’ambito del “Maggio dei libri“, con appuntamenti in piazza D’Astorga nelle serate di venerdì 9 (ore 20) e sabato 10 (ore 20,30).

Lunedì 12 maggio verrà presentato il nuovo “percorso di filosofia attiva” presso la sede associativa di viale Italia 262, alle ore 19.