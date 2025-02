Primo piano Sisma Eolie di magnitudo 4.8, avvertito in Sicilia e Calabria di

Un terremoto di magnitudo Richter ML 4.8 è stato localizzato dalla Rete sismica nazionale dell’Ingv alle ore 16,19 di questo venerdì 7 febbraio nel mar Tirreno meridionale in prossimità delle Isole Eolie (Messina), a una profondità di 17 km.

L’epicentro del terremoto è stato individuato a circa 50 km dalla costa della Sicilia settentrionale, tra le Isole di Alicudi e Filicudi.

L’evento sismico è stato risentito in tutto l’arcipelago delle Isole Eolie, ma anche nella costa settentrionale della Sicilia e nella Calabria meridionale (vedi mappa preliminare degli effetti del terremoto in copertina, elaborata dall’Ingv). Al momento non si registrano danni a cose o persone.

La scossa è stata seguita da altre tre di magnitudo inferiore, compresa tra 2.5 e 3.4 (aggiornamento ore 17,30).

Come rende noto l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, “la zona interessata dalla sequenza sismica in corso appartiene a una più ampia fascia di deformazione ben nota per la sismicità precedente. Si tratta di una fascia orientata in senso circa est-ovest che corre parallelamente alla costa settentrionale siciliana (30-50 km a nord di essa) che in passato ha avuto terremoti di magnitudo fino a circa 6, tra i quali ricordiamo quello al largo di Palermo nel settembre 2002“.