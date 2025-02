Primo piano Augusta, via libera al gemellaggio con Vittoriosa (Birgu) di

AUGUSTA – La città di Augusta si appresta a stipulare un nuovo gemellaggio, poco meno di due anni dopo quello siglato con La Valletta. Si tratta di Vittoriosa (Birgu in maltese), comune di appena duemilacinquecento abitanti che si trova sulla sponda opposta del porto condiviso con la capitale.

L’impulso arriva dalla delibera di giunta che ieri ha approvato il gemellaggio, autorizzando il sindaco a sottoscrivere il protocollo d’intesa tra i due enti locali. Si dà così seguito, come si apprende dall’atto amministrativo, allo scambio di lettere intercorso un anno fa tra il primo cittadino di Vittoriosa, Ġwann Boxall (18 marzo) e il sindaco di Augusta, Giuseppe Di Mare (20 marzo), con successive interlocuzioni sviluppate dall’assessore Pino Carrabino.

Esiste già un gemellaggio musicale tra le due comunità e riguarda i rispettivi corpi bandistici cittadini, nel segno del condiviso patrono San Domenico di Guzmán. Il Corpo bandistico “Federico II – Città di Augusta” e la Filarmonika “Prince of Wales Own” sono infatti soliti, da un paio d’anni, suonare insieme nel corso dei festeggiamenti in onore del santo, che si tengono a fine maggio ad Augusta e a fine agosto a Vittoriosa.

Il legame storico riconosciuto negli atti risiede invece nel passaggio dei cavalieri dell’Ordine Gerosolimitano di San Giovanni, che, fuggiti da Rodi nella prima metà del sedicesimo secolo, approdarono prima Augusta per poi stabilirsi nell’isola di Malta, dove assunsero il titolo di Cavalieri di Malta, mantenendo comunque legami commerciali testimoniati dalla Ricetta di Malta.

Il protocollo d’intesa, anche detto memorandum, per il gemellaggio tra i due enti locali riporta le seguenti finalità: “mantenere legami permanenti tra le amministrazioni delle nostre due Città, al fine di dialogare, scambiare le nostre esperienze e attuare ogni azione comune che possa influenzarci e arricchirci in tutti i settori di nostra competenza“; “incoraggiare e sostenere gli scambi tra i nostri cittadini al fine di sviluppare, attraverso una migliore comprensione reciproca e un’efficace cooperazione, un vivo sentimento di fraternità europea al servizio di un destino che ci accomuna“; “agire secondo le regole dell’ospitalità, nel rispetto delle nostre differenze, in un clima di fiducia e in uno spirito di solidarietà“; “garantire a tutti e a ciascuno la possibilità di partecipare agli scambi tra le nostre due Città senza alcun tipo di discriminazione“; “promuovere, attraverso i nostri scambi e la nostra cooperazione, i valori universali che sono costituiti dalla libertà, dalla democrazia, dall’uguaglianza e da uno Stato di diritto“; “unire i nostri sforzi per contribuire al successo di questa impresa vitale di pace, progresso e prosperità“.

(Nella foto di repertorio in copertina: la banda musicale di Augusta a Vittoriosa, agosto 2023)