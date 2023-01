Hobby & Hi-Tech Tecsaving, climatizzazione made in Italy per capannoni e industrie di

Se siete alla ricerca di un’azienda made in Italy e specializzata nel mondo della climatizzazione industriale, Tecsaving (vai al sito) è ciò che fa per voi.

Riuscire a riscaldare o raffreddare spazi molto ampi come quelli industriali non è mai un’impresa semplice. Spesso si corre il rischio di lavorare in ambienti troppo freddi o troppo caldi con sbalzi termici dannosi non solo per la salute degli operai, ma anche per i macchinari che possono deteriorarsi prima del tempo o semplicemente lavorare male. Per questo le soluzioni di trattamento dell’aria proposte dall’azienda vicentina Tecsaving sono tra le più innovative presenti sul mercato. Ma cosa le contraddistingue dalle altre?

Condizionamento industriale: i punti di forza di Tecsaving

Azienda di riferimento nel settore della climatizzazione industriale, Tecsaving offre dei sistemi di trattamento dell’aria basati sulla pompa di calore aria-aria. Si tratta di una tecnologia piuttosto semplice, che ricorda quella degli split che molti di noi hanno a casa, ma la differenza fondamentale è che queste sono studiate appositamente per le industrie.

Il sistema di climatizzazione industriale con la pompa di calore aria-aria, si basa , generalmente, su due unità (una interna e una esterna) modulabili, facilmente controllabili da remoto, di semplice installazione e all’occorrenza anche trasferibili. Studiate appositamente per mantenere costante la temperatura in aree fino ai 5000 metri quadri (e oltre), rendono gli ambienti di lavoro piacevoli. Sia per la qualità dell’aria che in termini di comfort. L’impianto Tecsaving è infatti molto silenzioso, evitando così spiacevoli fastidi legati all’inquinamento acustico che spesso si trova all’interno delle aziende o dei capannoni industriali.

Altro punto di forza è poi, senza dubbio, legato all’assenza di procedimenti di combustione. Gli impianti di climatizzazione Tecsaving infatti sfruttano l’energia elettrica per il loro funzionamento, tramutando questa tecnologia anche in una vera e propria scelta green, sostenibile ed economicamente vantaggiosa.

La climatizzazione industriale made in Italy quindi sembra avere un nome ed è quello di Tecsaving.