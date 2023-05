Primo piano Alluvione Emilia-Romagna, solidarietà Fratres Augusta: “Loro donazioni ci hanno permesso di sopravvivere” di

AUGUSTA – L’alluvione che nelle prime due settimane di maggio ha messo in ginocchio l’Emilia-Romagna, con le attuali 17 vittime accertate e gli oltre cinquantamila sfollati, ha visto un moto di solidarietà da tutta Italia, come spesso accaduto a seguito di simili drammatici eventi. Diventa occasione, e lo ricorda la Fratres di Augusta con un messaggio di vicinanza, per evidenziare un dato.

Nella donazione del sangue, l’Emilia-Romagna è da anni tra le regioni più generose, sia per valore proporzionale al numero di abitanti che per valore assoluto. “Per diversi anni, nel recente passato, la regione dell’Emilia-Romagna, attraverso i suoi donatori di sangue, ha permesso alle regioni meno virtuose, come la Sicilia, la sopravvivenza di tanti cittadini siciliani attraverso le raccolte di sangue da essa provenienti“, sottolinea in una nota sui social il gruppo donatori della locale Fratres presieduto da Luigi Nicosia.

Le realtà associative siciliane avrebbero infatti guardato a tali regioni virtuose per alzare l’asticella, incrementando il numero di punti per la donazione e sensibilizzando le rispettive comunità.

La recente alluvione ha coinvolto 44 comuni emiliani e romagnoli, principalmente nelle province di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini e nella città metropolitana di Bologna. “Vogliamo dimostrare tutta la nostra vicinanza – rende noto la Fratres di Augusta – per gli eventi tragici di questi giorni, che hanno pesantemente colpito un popolo che, comunque, ha già dimostrato forza e grandissima capacità di reagire alla tragedia. Il Gruppo donatori di sangue Fratres Augusta esprime sincera solidarietà a tutti gli abitanti colpiti dalla calamità. Vi siamo vicini“.

Intanto l’associazione con sede in via Gramsci 15-17 (vedi dettaglio in foto di copertina), che si sostiene anche con le entrate del 5 per mille, nel primo trimestre dell’anno (gennaio-marzo) ha registrato il proprio record positivo: sono state donate 406 sacche di sangue e 133 di plasma.