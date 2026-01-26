Primo piano Augusta, autoriparatori e Cna insieme per formare i meccatronici del futuro di

AUGUSTA – Si è svolto nei giorni scorsi il secondo corso di formazione tecnica e orientamento professionale promosso dal Consorzio autoriparatori Augusta (vedi foto di copertina), guidato dal presidente Carmelo Calì, e sostenuto dalla Cna (Confederazione nazionale dell’artigianato e della piccola e media impresa), nel solco delle sinergie tra imprese, territorio e adesso la scuola.

Particolare attenzione, dopo il primo incontro di formazione tenuto a dicembre, è stata infatti dedicata al coinvolgimento dei giovani. Il presidente Calì ha invitato a partecipare gli studenti della classe 5ªAE, indirizzo Elettronica, dell’Istituto superiore “Arangio Ruiz” di Augusta (vedi foto all’interno), offrendo loro l’opportunità di conoscere da vicino la professione del meccatronico automotive e di valorizzare le proprie competenze in vista di un futuro inserimento nel mondo del lavoro.

L’iniziativa, promossa in collaborazione con Cna Meccatronici, rientra in “un percorso strutturato e continuativo finalizzato allo sviluppo delle competenze tecniche e professionali richieste dal settore automotive – fanno sapere i promotori – caratterizzato da rapidi cambiamenti tecnologici e da una crescente domanda di figure altamente specializzate“.

All’incontro ha partecipato anche Domenico Messina, presidente regionale di Cna Meccatronici, che ha evidenziato l’importanza di creare sinergie concrete tra il mondo della formazione e quello del lavoro, per rispondere in modo efficace alle esigenze di un settore in costante evoluzione.