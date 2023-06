Eventi Augusta, 3ª edizione concorsi di “Genitori e figli” su Falcone e San Domenico: mercoledì la premiazione di

AUGUSTA – Si terrà anche quest’anno, nel salone di rappresentanza del palazzo di città (nella foto di copertina), la cerimonia di premiazione dei “contest” banditi dall’associazione “Genitori e figli – Unitevi a noi” Aps Ets. L’evento aperto al pubblico è fissato per mercoledì 7 giugno alle ore 18.

Giunti alla terza edizione, i due concorsi, rivolti non solo alle scuole, hanno per titolo rispettivamente: “Se vive la mafia muore la Giustizia” in riferimento al 31° anniversario della strage di Capaci in cui persero la vita il magistrato Giovanni Falcone insieme alla moglie e a tre agenti della scorta, e “Festa del nostro santo patrono San Domenico“, celebrata dalla città il 24 maggio.

L’associazione di promozione sociale, guidata da Antonio Caruso con un direttivo recentemente rinnovato, concluderà così alla presenza dei vertici dell’amministrazione comunale e dei vincitori dei due concorsi l’ennesimo progetto di questa stagione primaverile.