Primo piano Augusta, aggressione al pronto soccorso: finisce in carcere il giovane augustano di

AUGUSTA – Finisce in carcere il giovane augustano che, lo scorso sabato mattina, avrebbe aggredito un infermiere e un operatore socio-sanitario al pronto soccorso di Augusta.

Al “Muscatello” erano intervenuti i carabinieri, che hanno identificato il 29enne augustano, risultato pregiudicato, e, su disposizione del magistrato di turno, eseguito la misura cautelare in carcere, traducendolo nella casa circondariale di Cavadonna.

Secondo la ricostruzione della vicenda fornita dai militari, il giovane, dopo un incidente autonomo in scooter, si era recato all’ospedale cittadino. Poi, “i sanitari, visti i lievi traumi riportati dall’uomo a cui è stato assegnato il “codice verde”, hanno messo in coda il soccorso poiché erano in atto ben più gravi interventi“.

Infine l’uomo, “invece di aspettare pazientemente il suo turno, ha inveito contro i due sanitari in servizio prendendoli a pugni“, procurando loro lesioni lievi per le quali hanno ricevuto la prognosi rispettivamente di 2 giorni (l’infermiere) e 5 giorni (l’ausiliario).

Nelle ventiquattr’ore successive all’episodio, sono stati numerosi gli attestati di solidarietà al personale sanitario, dal sindacato della Fp Cisl Ragusa Siracusa, al commissario straordinario dell’Asp di Siracusa, fino al presidente dell’Ordine dei medici di Siracusa e al sindaco di Augusta.