Primo piano Augusta, allerta meteo diventa “gialla”: il sindaco riapre tutto, ordinanza pubblicata alle 18 di

AUGUSTA – Il passaggio del ciclone mediterraneo “Apollo” sembra, alla luce delle modestissime precipitazioni di oggi, relegato al passato dopo aver causato ieri i pesanti allagamenti che hanno isolato Augusta per quasi ventiquattr’ore.

Con ordinanza numero 39, il sindaco Giuseppe Di Mare (nella foto di repertorio in copertina, ndr) revoca, “con effetto immediato“, le precedenti tre ordinanze sindacali (34, 37 e 38): le scuole riapriranno regolarmente secondo calendario scolastico, così come la riapertura al pubblico degli uffici comunali, nulla osta a tutte le attività commerciali e agli impianti sportivi, al Centro vaccinale territoriale del Polivalente, mentre il cimitero comunale potrà accogliere i visitatori dalle ore 10 di domenica mattina con gli orari straordinari già previsti; revocata “ogni altra limitazione, disposizione e/o raccomandazione ai cittadini ed alle imprese“.

A confermare la previsione che il peggio sia alle spalle è il bollettino pomeridiano della Protezione civile regionale, che declassa l’allerta meteo nella Sicilia orientale di due livelli, da “rossa” a “gialla“, per la seconda parte di questo sabato, e disponendo la medesima fase operativa di generica “attenzione” per la giornata di domenica 31 ottobre. Secondo l’avviso, resta “agitato lo Ionio centro-meridionale, con moto ondoso in graduale attenuazione fino a molto mosso in serata“, riducendosi pertanto il rischio di mareggiate.

Poco prima, intorno alle ore 15,45, il sindaco Giuseppe Di Mare aveva annunciato con una diretta facebook la revoca dell’ordinanza sindacale numero 38, emanata ieri sera, con la quale imponeva, in coerenza con la persistente allerta meteo “rossa”, la chiusura anche degli uffici comunali (al pubblico) e delle attività commerciali non essenziali, oltre che delle scuole e del cimitero comunale già chiusi da giorni.

“Nella prossima ora, firmerò un’ordinanza di revoca di quella che ho adottato ieri“, ha annunciato il primo cittadino. “Stamattina avevamo bisogno di avere lo spazio, il tempo di guardare, controllare e vedere come era stato l’impatto sulla città e se c’erano delle criticità – ha motivato il sindaco, riferendosi all’avvio della conta dei danni – Fatto questo lavoro, siamo tornati al Coc e abbiamo deciso di revocare l’ordinanza di ieri sera, ad esclusione del cimitero che riaprirà domani regolarmente. Tutte le altre attività, con effetto immediato da quando uscirà l’ordinanza, potranno riaprire“. “Con grande ottimismo e serenità – ha concluso – guardiamo al futuro, con la certezza che da domani cominceremo a lavorare per sistemare i grossi danni che la nostra città ha subito“.

Segnaliamo, per correttezza d’informazione verso i nostri lettori, che l’ordinanza è stata pubblicata, e contestualmente divulgata tramite i consueti canali telematici del Comune, intorno alle ore 18 di questo sabato.