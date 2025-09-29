Politica Augusta, annunciato presidio in piazza per Gaza e la Flotilla di

AUGUSTA – È stata fissata per venerdì 3 ottobre alle ore 18 in piazza Duomo una manifestazione per “esprimere un forte impegno per la pace in Palestina e giustizia per il popolo palestinese“. A promuoverla il comitato denominato “Una piazza per Gaza”, composto dalla locale Camera del lavoro – Cgil, alcuni partiti politici tra cui il Pd, associazioni del territorio e la Curia.

Come si apprende dalla nota dei promotori diramata dal sindacato, l’iniziativa intende “richiamare l’attenzione sul drammatico genocidio in corso a Gaza“, inoltre “sostenere la Global Sumud Flotilla, che sta navigando in acque internazionali“, e di cui quasi la metà delle imbarcazioni sono salpate alla volta della Striscia di Gaza da un porticciolo turistico di Augusta lo scorso 13 settembre (vedi foto di copertina).

“La pace in Palestina e la necessità di una soluzione giusta e duratura – prosegue la nota dei promotori – con la creazione di due popoli e due Stati, è l’appello collettivo che i comitati cittadino e provinciale fanno al governo per porre fine alla carestia e al genocidio“.

“Invitiamo tutti i cittadini, le istituzioni e le organizzazioni – conclude – a unirsi a noi in questa importante occasione, per far sentire la nostra voce e chiedere un futuro di pace“.

Ieri l’altro era stato il segretario cittadino del Partito democratico, Fiorindo Passanisi, ad annunciare l’adesione alla manifestazione del partito di Elly Schlein: “Saremo a fianco alle associazioni, ai partiti politici e ai semplici cittadini che vorranno unirsi in questo coro di sostegno per fermare questa strage e spingere il governo nazionale e tutti i rappresentanti, dal comunale al regionale, ad agire fermamente e senza scuse per schierarsi con atti chiari ed univoci contro il governo israeliano per il riconoscimento dello Stato palestinese“.