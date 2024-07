Primo piano Augusta, nuova rotatoria all’ingresso della città, Di Franco perplesso: “Non si capisce il motivo” di

AUGUSTA – Sono in corso d’opera da un paio di mesi i lavori di realizzazione della nuova rotatoria all’ingresso della città, all’intersezione tra viale America (nel tratto ex statale 193) e la strada comunale di contrada Cozzo delle Forche, nei pressi della stazione di servizio Esso. Un cittadino da anni particolarmente attento alle questioni di viabilità urbana e sicurezza stradale, Mimmo Di Franco, presidente dell’associazione filantropica “Umberto I”, esprime perplessità sulla necessità dell’intervento.

Premette che “non vuole essere una critica ma un suggerimento, augurando che la cifra stanziata dalla Regione si possa utilizzare per altri progetti“. Infatti i lavori affidati lo scorso aprile a un’impresa edile di Augusta per la somma di 145mila 782 euro (costo della manodopera e oneri di sicurezza, comprensiva di Iva al 10 per cento) sono coperti dal contributo regionale per interventi di riqualificazione di aree industriali, per i quali Augusta è risultata assegnataria, nel decreto di riparto, di 181mila 661 euro (vedi l’articolo di approfondimento).

“Sono stati messi dei new jersey come simulazione del traffico – rileva Di Franco – Purtroppo, da ciò che ho appurato, il risultato sarà che anziché smaltire il traffico s’ingolferebbe. Consideriamo che quella strada fu costruita come via di fuga dall’abitato. In pratica quelle poche auto che escono da contrada Cozzo Filonero, per andare ad Augusta, attraversando la rotatoria, a fronte di centinaia di auto in entrata e in uscita da Augusta, bloccherebbero sia la corsia proveniente da Augusta che quella proveniente da fuori città. Non costa nulla percorrere 500 metri, andata e ritorno, a fronte di evitare qualche serio incidente“.

“Tra l’altro, dalla stampa locale del mese di febbraio, si legge di una variazione della viabilità nella rotatoria di corso Sicilia (vedi l’articolo, ndr), con costruzioni di cordoli, che obbliga il flusso di veicoli, provenienti da via Matteotti lato est, alla direzione “Villa delle rose”, proprio per non attraversare la rotatoria in orizzontale. In pratica – sottolinea Di Franco – l’opposto di ciò che si vuole fare all’ingresso di Augusta. Non si capisce il motivo in quanto la lunghezza da percorrere è di qualche centinaio di metri di differenza, dalla rotatoria di contrada Cozzo Filonero alla Lidl e ritorno, e dalla rotatoria di corso Sicilia a “Villa delle rose” e ritorno“.