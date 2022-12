Primo piano Augusta, auguri di Natale del “Costa” alla città con un flash mob in piazza Duomo [Video] di

AUGUSTA – Il Natale del 4° Istituto comprensivo “Domenico Costa” è stato ricco di note, parole e riflessioni. La dirigente scolastica Valentina Lombardo ha voluto che per questo Natale ci fosse libera espressione per tutti gli alunni, dai piccoli dell’infanzia ai ragazzi della secondaria.

Il 20 dicembre le porte della chiesa di Santa Lucia e il sorriso del parroco don Angelo Saraceno hanno accolto lo spettacolo che ha visto tutti gli ordini di scuola insieme. Natale come le Ciaramelle di Pascoli, un albero di umanità di Ogura, un ricordo in trincea per Ungaretti e una speranza nel cuore come per Alda Merini.

A concludere la recita, un breve pièce teatrale dal titolo “Presepe in cartolina”. Il soggetto racconta la vigilia di una mamma che si riposa davanti alla tv sperando in un futuro migliore. Dalla sua mente vengono fuori quei pastorelli malconci. Ognuno di loro recita un proverbio (in dialetto) legato al proprio mestiere. Tutti congelati a creare una cartolina immaginaria di Natale. All’arrivo dell’Angelo della Meraviglia si svela la culla. Il piccolo Gesù non c’è, ha lasciato il posto a un cartellone con la scritta “Pace”.

Il “Presepe in cartolina”, sotto forma di flash mob, è stato replicato in piazza Duomo durante la “Notte bianca” organizzata dal Comitato commercianti nell’Isola il 21 dicembre. A conclusione della performance, tutti i presenti, con il sindaco Giuseppe Di Mare e la dirigente scolastica Valentina Lombardo capofila, hanno cantato Happy Xmas (War is over), ricreando un cielo di stelle con le torce degli smartphone.

Ecco qui di seguito un video amatoriale sul flash mob in piazza Duomo.