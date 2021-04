Primo piano Augusta, auto si ribalta su fianco in via Xifonia di

AUGUSTA – Un’autovettura ribaltata su un fianco in via Xifonia, nel tratto fra via Xiacche e via Roma. Questa la scena a cui i residenti della via nel cuore del centro storico hanno assistito poco dopo le 21,30 di questa sera. Secondo le prime informazioni, la donna alla guida ne sarebbe uscita con traumi per fortuna non gravi.

Non ci sarebbero altri mezzi coinvolti, ad eccezione di alcune autovetture parcheggiate su entrambi i lati della sede stradale. La dinamica dell’incidente è al vaglio dei carabinieri, intervenuti oltre ai vigili del fuoco del locale distaccamento.

Sul luogo è sopraggiunto anche il bus Scionti che copre l’ultima corsa giornaliera da Augusta a Catania, fermo per circa un’ora in attesa che venisse rimossa l’auto ribaltata.