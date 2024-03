Primo piano Fratres, il presidente nazionale in visita alla sede di Augusta: gruppo donatori da primato siciliano di

AUGUSTA – Il presidente nazionale della Fratres, Vincenzo Manzo, per la prima volta in visita alla sede del gruppo donatori di sangue di Augusta. Un segnale di attenzione e gratitudine, che arriva pochi giorni dopo l’inaugurazione del “Giardino del donatore” e dopo la divulgazione dei dati relativi alla migliore annata di sempre.

Nel 2023, infatti, l’associazione di volontariato presieduta in città da Luigi Nicosia ha centrato gli obiettivi del superamento di duemila donazioni annuali di sangue intero o plasma e il primato regionale quale primo gruppo Fratres in Sicilia per raccolta sangue ed emocomponenti.

In occasione della domenica di donazioni nell’unità di raccolta in via Gramsci, nel giorno della domenica delle Palme, Manzo era accompagnato dal funzionario della consociazione nazionale Christian Basagni e dalla presidente regionale Liliana Di Pasquale, quest’ultima presente all’inaugurazione a ridosso di piazza Fontana.

Nella moderna struttura per la raccolta sangue, oltre al presidente del gruppo locale, lo staff medico guidato da Salvatore Di Fazio, quale direttore del centro trasfusionale dell’ospedale “Muscatello”, lo staff tecnico, i volontari e ben 42 donatori di giornata.

“È la prima volta che il presidente nazionale fa visita al nostro gruppo, anche se a distanza monitorano le nostre prestazioni, che continuiamo a confermare e a incrementare negli anni – sottolinea Nicosia a margine dell’incontro – Hanno apprezzato molto la nostra Unità di raccolta: ci sono davvero pochi gruppi di vantare una sede così bella e di proprietà“.