Primo piano Augusta, Coronavirus, consiglio comunale a “porte chiuse” anche per i cronisti. Lunedì quattro mozioni in discussione di

AUGUSTA – Consiglio comunale a “porte chiuse” e cronisti, ad eccezione della “testata giornalistica autorizzata“, lasciati fuori insieme al pubblico. Ieri pomeriggio è andata in scena la prima delle due adunanze consiliari già convocate (6 marzo e 9 marzo) con questa modalità, quale interpretazione del Dpcm del 4 marzo contenente le misure nazionali per il contrasto e il contenimento della diffusione del Coronavirus. Le sedute vengono trasmesse sul web in video streaming dal servizio comunale ma quella di ieri non è stata contestualmente diffusa dall’unica testata ammessa alle riprese, Webmarte.tv, in segno di vicinanza ai colleghi giornalisti.

“In via precauzionale a far data da oggi (5 marzo, ndr), e fino allo scadere del termine previsto nel suddetto decreto, i consigli comunali si svolgeranno a porte chiuse garantendo la diretta streaming dell’ente e della testata giornalistica autorizzata“. Questo l’annuncio social della presidente del consiglio comunale, Sarah Marturana, formalizzato nell’atto di convocazione del prossimo consiglio comunale per lunedì 9 marzo alle ore 11.

La questione è stata sollevata dall’Assostampa Siracusa, con il segretario provinciale Prospero Dente, ai diversi livelli di competenza. “Sin dalla mattinata di oggi (ieri, ndr) abbiamo richiesto alla Presidente, con nota scritta inviata per conoscenza anche allo stesso Prefetto e al segretario regionale Assostampa Sicilia, di recedere da questa indicazione e ammettere i colleghi per garantire il diritto di cronaca. Ieri sera (ieri l’altro, ndr), grazie all’immediato impegno del segretario regionale, Roberto Ginex, avevamo inviato il quesito alla Fnsi a Roma“, ha premesso in un comunicato il segretario di Assostampa Siracusa.

“La Federazione nazionale della stampa italiana ci ha risposto – ha quindi fatto sapere Dente – che, nel pieno rispetto del Decreto, i giornalisti possono essere ammessi lì dove sia possibile garantire la distanza interpersonale di un metro. Abbiamo ricordato che una diretta streaming non può completare l’informazione né il racconto dei lavori d’aula. Nonostante ciò i giornalisti sono stati lasciati fuori dall’aula“.

Nell’aula consiliare di palazzo San Biagio, intitolata a Giacinto Franco, c’è una tribuna rialzata da cui giornalisti e pubblico sono soliti seguire i lavori consiliari, con spazi che potrebbero garantire almeno per i cronisti il pieno rispetto della “distanza interpersonale di un metro”.

Daremo conto ai lettori degli sviluppi della vicenda. Intanto ci limitiamo a ricordare l’ordine del giorno della seduta di ieri: nomina dell’Organo di revisione economico finanziario per il triennio 2020-2023; richiesta a firma del Presidente del consiglio comunale di inserimento punto all’odg avente ad oggetto: “Appalto pulizieri Marina militare, Marisicilia Augusta”.

Nella prossima seduta consiliare in programma lunedì mattina si tratterranno quattro mozioni di indirizzo: ridefinizione della aree Zes in territorio comunale; utilizzo locali ex caserma carabinieri di piazza Carmine per allocazione ufficio Inps e Guardia medica; revoca cittadinanza onoraria a Benito Mussolini e conferimento cittadinanza onoraria a Liliana Segre; intitolazione Palco della musica al maestro Marcello Guagliardo Giordani.