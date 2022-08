Primo piano Augusta d’estate a misura di disabili? Presidente consulta comunale critico: “Concerti senza posti a sedere” di

AUGUSTA – “Ottima iniziativa, se non fosse per tutti gli ostacoli disseminati che non hanno permesso la completa mobilità ai soggetti con capacità motoria ridotta o impedita“. Sebastiano Amenta, presidente della consulta per i disabili del Comune di Augusta, evidenzia così in una nota stampa alcune criticità del programma di eventi comunali “Augusta d’estate“, in corso da luglio.

“Devo notare, a malincuore, che anche in occasione del concerto dei Ricchi e Poveri (vedi foto di copertina, ndr) non sono stati previsti i posti a sedere né per gli anziani né per i diversamente abili e i propri accompagnatori – rileva Amenta – Ho sempre sostenuto che il livello di civiltà di un popolo e quindi di un Paese si misuri dalla capacità dello stesso di assicurare a tutti inclusione e pari opportunità, diritti e partecipazione per quel che concerne la vita pubblica, sociale ed economica. È evidente che Augusta sia ancora molto lontana dal tagliare questo traguardo, non tanto per quello che non viene fatto quanto per l’assenza di pensiero e di interesse“.

“La questione non riguarda solo la nostra realtà cittadina – aggiunge il presidente della consulta comunale permanente – Interloquendo con i volontari di altri paesi mi sono reso conto che, tranne per alcune virtuose eccezioni, l’interesse per i disabili è quasi nullo. Tanta rabbia, tanta rabbia perché anche nei momenti di festa, che dovrebbero viversi con assoluta spensieratezza, bisogna lottare per difendere quelli che sono i propri sacrosanti diritti“.

Amenta, che è anche vicepresidente nazionale dell’associazione “20 novembre 1989”, sottolinea: “Tutelare i diritti dei disabili, non solo è la nostra priorità ma è anche il nostro scopo sociale. Prima delle elezioni cittadine del 2020 avevamo dalla nostra parte l’attuale compagine di governo: tutti a scendere in piazza ogni qual volta venivano lesi i diritti dei meno fortunati. Oggi, raggiunto lo scopo elettorale, almeno per qualcuno, pare sia scesa una coltre di fumo nero accompagnata dal silenzio più assordante“.

“Se tutto ciò fosse accaduto con la passata amministrazione – conclude – oggi qualche personaggio starebbe urlando alla discriminazione con tanto di post, selfie, ecc. ecc., ma ormai è acqua passata, almeno per il momento l’interesse per i disabili ritornerà al momento opportuno, ovvero a ridosso delle prossime elezioni, con la differenza che nel frattempo, almeno mi auguro, qualcuno avrà capito il giochino dell’interesse a singhiozzo. Ci auguriamo che per gli eventi futuri i più fragili, anziani compresi, siano messi al centro così come dev’essere in una società che vuole definirsi civile“.