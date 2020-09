Primo piano Augusta, emergenza alimentare, appello congiunto di Misericordia e Fondazione Catalano di

AUGUSTA – “Aiutaci ad aiutare!“. Questo l’appello e l’iniziativa della locale fraternita Misericordia e della fondazione “Famiglia Giuseppe Catalano” onlus, per dare seguito alla collaborazione avviata lo scorso marzo in piena emergenza Covid promuovendo i “carrelli solidali” nei supermercati del territorio.

Si invitano i cittadini a donare attraverso i carrelli predisposti nelle attività aderenti: pasta, pelati e salsa, farina, legumi, tonno o carne in scatola, latte, biscotti, olio, zucchero, alimenti per l’infanzia (omogeneizzati, frutta in vasetto, ecc.).

“Sono più di 120 le giornate di servizio attivo dedicate all’assistenza alimentare per le famiglie che ne hanno bisogno“, fanno sapere in una nota congiunta spiegando che “nel mese di marzo, ad inizio emergenza sanitaria, erano 30 le famiglie assistite con i generi di prima necessità, nei mesi a seguire il numero si è incrementato sino ad arrivare a più di 80, a queste da aggiungere il sostegno con altrettanti alimenti che abbiamo dato con tutto il cuore anche alle 8 Caritas cittadine che fanno riferimento alle Parrocchie di ogni quartiere“.

Numeri importanti per fronteggiare l’emergenza alimentare nel territorio, aggravata dalla pandemia, raggiunti anche attraverso la collaborazione con una terza realtà del volontariato, la Croce rossa italiana – comitato di Siracusa, che all’inizio di agosto ha concluso le attività in sinergia dopo la distribuzione di 20 voucher a famiglie bisognose di Augusta.

Ad oggi la Misericordia guidata dal governatore Marco Arezzi e la fondazione Catalano diretta da Federico Tinnirello (nella foto di copertina, insieme ad altri due volontari) riescono a “sostenere poco più di 50 famiglie che hanno bisogno di aiuto“. “Purtroppo l’emergenza sanitaria venutasi a creare – fanno sapere nella nota – ha lasciato una profonda ferita nel tessuto economico e sociale di tante famiglie, molte delle quali con bambini anche molto piccoli, che non riescono a dare loro da mangiare. Questo è il motivo per cui continuiamo ad impegnarci con i nostri volontari e chiediamo aiuto a chi può darci una mano con gli alimenti“.

Hanno aderito all’iniziativa del carrello cosiddetto “solidale” o “sospeso” diversi supermercati, per conoscere i quali si può contattare la sede di via Gramsci 23 (telefono: 0931 991717) che è “centro operativo unico” per i due sodalizi.