Primo piano Augusta, ex saline Regina, volontari “Nuova acropoli” rimuovono nove metri cubi di rifiuti di

AUGUSTA – Nella mattinata della domenica trascorsa, volontari dell’associazione “Nuova acropoli” di Augusta hanno svolto una pulizia ecologica straordinaria in alcune aree delle ex saline Regina, sito protetto e inserito nella rete europea Natura 2000 quale Sic/Zps Saline di Augusta nonché, dal 2017, tra le Zone speciali di conservazione (Zsc) individuate dal ministero dell’Ambiente.

“L’intervento appartiene a un progetto ben più vasto di interventi ecologici e di sensibilizzazione ai problemi ambientali – riferisce Adriana Pricone, presidente della sezione cittadina dell’associazione internazionale di filosofia, cultura e volontariato – che culminerà con la celebrazione della Giornata della Terra“, l’evento celebrato dalle Nazioni Unite ogni anno il 22 aprile.

Durante la pulizia ecologica, durata 4 ore, che ha visto lavorare 25 volontari del sodalizio, sono stati raccolti ben 9 metri cubi di rifiuti, differenziati in 30 grossi sacchi di immondizia, di cui tredici colmi di plastica, oltre a rifiuti speciali quali “bidoni di olio esausto, prodotti chimici per pulizie, copertoni, cerchioni, bagni chimici, wc, videocassette (ben 150!), centraline di autovetture, caschi e persino una carrozzina“, come da resoconto finale.

L’attività ha visto la collaborazione del Comune di Augusta, attraverso il gestore del servizio di igiene urbana per il prelievo e lo smaltimento del materiale raccolto, nonché la partecipazione di alcuni esponenti della Lipu (Lega italiana protezione uccelli) di Siracusa, dal momento che la stessa associazione ambientalista ha suggerito il periodo più adatto per eseguire la pulizia senza disturbare le specie ornitologiche che popolano le ex saline, tra cui spiccano i fenicotteri rosa.

Hanno presenziato il vicesindaco Tania Patania e l’assessore all’Ambiente, Concetto Cannavà (vedi foto all’interno), che sono “intervenuti sul luogo – hanno fatto sapere attraverso una nota congiunta – a manifestare il loro plauso nei confronti dell’iniziativa di Nuova acropoli“, aggiungendo che “in un momento di così drammatica emergenza per gli ecosistemi naturali, il volontariato ambientale rappresenta un’attività che la nostra Amministrazione vuole fortemente sostenere; guardiamo con attenzione a queste iniziative anche al fine di sensibilizzare giovani e meno giovani ad intraprendere azioni concrete a difesa del nostro patrimonio naturalistico“.

“È necessaria una sensibilizzazione generale ad avere più cura del nostro territorio – commenta il responsabile dell’area di ecologia di “Nuova acropoli”, Marcello Baudo – perché se c’è chi se ne prende cura con buona volontà ed efficacia, investendo il proprio tempo libero per ripulirla, e c’è chi se ne prende cura come dovere amministrativo, occorre anche e soprattutto che ci sia chi si ne prenda cura in modo definitivo, cioè la cittadinanza tutta, evitando che questo paradiso per gli occhi e per il cuore, che rappresentano le nostre ex saline Regina, con i suoi colori e varietà di uccelli, si trasformi in una triste e inanimata discarica a cielo aperto“.