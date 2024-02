Primo piano Augusta, la bandiera del Rotary sventola a palazzo di città di

AUGUSTA – Una bandiera del Rotary international sventolerà sul balcone del palazzo di città per una settimana da oggi, 23 febbraio, per celebrare il “Rotary day” come avviene in tutte le città del mondo in cui vi sia un club di rotariani.

Ricorre infatti l’anniversario della fondazione del club di servizio internazionale più antico, che nacque a Chicago su intuizione dell’avvocato Paul Harris nel 1905 e che attualmente conta 1,4 milioni di soci nel mondo e oltre 40mila soci in Italia.

Il sindaco Giuseppe Di Mare ha accolto la delegazione del Rotary club Augusta, guidata dalla presidente Concetta Messina insieme al segretario nonché presidente incoming Francesco Messina e altri soci.

Il “Rotary day” è occasione per ricordare che in 119 anni di attività la rete globale del Rotary international ha ottenuto significativi risultati nel “promuovere la pace, combattere le malattie, fornire acqua e strutture igienico-sanitarie, proteggere madri e bambini, sostenere l’istruzione, sviluppare le economie locali, tutelare l’ambiente“.

Dopo la foto di rito con la delegazione del Rotary club Augusta, che nel 2023 ha celebrato il 50° compleanno, il primo cittadino ha ricevuto in dono un volume dal titolo Parchi, ville e giardini di Sicilia e Malta, pubblicazione dell’anno per la promozione dei territori edita dal distretto Rotary 2110 di Sicilia e Malta.