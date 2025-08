Primo piano Augusta, la barca speciale di Salvo Ravalli fa 13: ancora un’estate senza barriere di

AUGUSTA – Continua a solcare il mare di Augusta realizzando desideri il natante speciale dell’ex paracanoista olimpico Salvo Ravalli, una barca di 9,6 metri adattata per accogliere persone in carrozzina. Il progetto di inclusione avviato con l’associazione “La forza di Salvo Ravalli”, giunto al tredicesimo anno, non si è mai fermato, neppure nei momenti più difficili, ed è diventato ormai un appuntamento atteso da soggetti di ogni età con disabilità motorie.

Quest’estate la barca, sempre ormeggiata al porticciolo privato “Porto Xiphonio Augusta” (Pxa), ha già ospitato a turno nei fine settimana di luglio due gruppi provenienti dal Catanese, che hanno prenotato tramite la pagina social personale di Ravalli. L’itinerario parte quindi dal golfo Xifonio, verso il porto Megarese per avvicinarsi ai Forti Garcia e Vittoria, prosegue superando Punta Izzo e costeggiando il litorale ionico per ammirare i fondali delle Acque verdi e lo Sbarcatore.

Per il mese di agosto non sono previsti trasferimenti della barca, come in passato a Marzamemi, pertanto sono confermate le escursioni con base Augusta, concentrate nei fine settimana. Le uscite si terranno in mattinata o nel pomeriggio, a seconda delle condizioni meteo e delle temperature. Le prenotazioni si raccolgono tramite la pagina social personale di Ravalli o il punto informazioni del porticciolo.

“Sogno ancora un salto di qualità, che si farebbe con un altro modello di imbarcazione che abbia spazi del pozzetto doppi. Così potrei ospitare fino a quattro carrozzine rispetto alle attuali due – riferisce Ravalli – Per chi vive su due ruote è spesso fantascienza salire su una barca accessibile e vedere luoghi meravigliosi, irraggiungibili ai più“.

Non manca di esprimere ringraziamenti sia alla famiglia Fazio, titolare del Pxa, “per l’ospitalità e il posto barca ideale per permettere un accesso agevole a bordo“, sia a tutti coloro che annualmente sostengono l’iniziativa.

(Nella foto di repertorio in copertina: Salvo Ravalli ospita in barca Meme Pagnini, campione del mondo di cable wakeboard categoria seated)