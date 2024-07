Primo piano Augusta, la tradizione del “Bambineddu” del Carmine si rinnova in braccio ai giovani di

AUGUSTA – Da diversi anni, ormai, si rinnova sulle gambe dei giovani la tradizione locale del “Bambineddu do Carmunu“, cioè del simulacro del Gesù Bambino del Carmine portato in braccio per i quartieri della città nelle due settimane che precedono la festa della Beata Vergine Maria del Monte Carmelo.

Nella ‘quindicina’ la statua del “Bambineddu”, risalente al Settecento e custodita all’interno della chiesa del Carmine, percorre, annunciata dal suono di un tamburo, le vie della città, dal centro storico al Monte, passando per la Borgata, in visita nelle parrocchie e nelle case di riposo, al fine di raccogliere le offerte dei devoti destinate all’organizzazione della festa del 16 luglio.

Quest’anno sono stati i giovani del “Gruppo tradizioni città di Augusta” a contribuire al rinnovo della secolare tradizione, nonostante il forte caldo, in collaborazione con i fedeli frequentatori della chiesa del Carmine.

“Portare il “Bambinello” per le strade della nostra Augusta è stato motivo di orgoglio per tutti i ragazzi del gruppo. È stato un modo per fare sentire la nostra vicinanza a tutta la comunità e per ricordare a tutti l’importanza delle nostre radici culturali – riferisce il diciannovenne Massimiliano Farina, presidente del gruppo di aggregazione giovanile – È mio dovere ringraziare tutti i ragazzi che insieme a me hanno condiviso questo percorso, quindi Alessandro Giangrande, Nicolò Scarpato, Stefano Russo e Samuele Sicari“.

“Quando ci è stato proposto di portare avanti la tradizione, non potevamo dire di no – dice il vicepresidente del gruppo, Nicolò Scarpato – e per questo dobbiamo esprimere gratitudine ai signori Antonio Marino e Maria Guarino per averci sempre assistito e supportato in queste calde e intense due settimane“.

“È sempre bello dimostrare come le antiche tradizioni – aggiunge Stefano Russo, tesoriere del gruppo – possono essere valorizzate dalle nuove generazioni, mantenendo vivo lo spirito di appartenenza e di attaccamento alla città“.

Sui volenterosi giovani del “Gruppo tradizioni città di Augusta”, nato un anno fa sui social network, va ricordata la recente simile esperienza in occasione dei festeggiamenti in onore del patrono San Domenico, quando hanno provveduto a portare in processione un altro piccolo simulacro, quello della Madonna Odigitria, su delega della relativa confraternita. In quel caso i ‘portatori’ erano i più giovani del gruppo, Lorenzo Ballotta, Sebastiano Bonaccorso, Stefano Migneco e Lorenzo Paci.