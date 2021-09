Primo piano Augusta, Lions club apre l’anno sociale. Un successo la gara di solidarietà per i profughi afgani di

AUGUSTA – Tradizionale cerimonia di apertura dell’anno sociale 2021-2022 per il Lions club cittadino, tenuta lo scorso 25 settembre in una nota struttura ricettiva, dopo aver consumato l’annuale “passaggio della campana” il 3 luglio. Il presidente, l’ingegnere Giovanni Garofalo (nella foto di copertina, ndr), insieme al nuovo direttivo del club di servizio, ha tra l’altro illustrato alla platea il primo progetto solidale, realizzato all’inizio del mese.

Aderendo alle indicazioni del distretto Lions 108 Yb Sicilia, che aveva pre allertato i club della Sicilia orientale, il Lions cittadino ha raccolto “in meno di 48 ore, significative quantità di biancheria, coperte, vestiario, indumenti per bambini, giocattoli e generi di prima necessità“, consegnate formalmente al comandante della base dell’Aeronautica militare di Sigonella. La base in territorio di Lentini è stata infatti individuata dalle autorità militari internazionali prima destinazione del ponte aereo con l’aeroporto di Kabul, per il trasporto dei profughi afgani in Europa e negli Stati Uniti, dopo il ritorno al governo dei Talebani.

“Lions club Augusta host, promotore di lionismo attivo e propositivo, intende esprimere i più vivi ringraziamenti alla comunità augustana tutta – ha reso noto il sodalizio in quell’occasione – da sempre sensibile alle iniziative umanitarie, per quanto generosamente donato, raccolto direttamente presso abitazioni di privati cittadini, attività commerciali e punti di raccolta pre allertati“.

Sabato scorso, poi, spazio anche alla presentazione dei programmi di prossima attuazione, dinanzi ad autorità civili, al delegato del governatore distrettuale Lions per la 7ª circoscrizione Antonella Bona, al presidente della zona 19 Giacomo Di Miceli, ai presidenti e segretari di club della zona 19 e a una numerosa partecipazione di soci. Ha fatto pervenire un indirizzo di saluto il governatore distrettuale Franco Cirillo, che ha esternato l’augurio di “poter esprimere il meglio dell’essenza lionistica nel servizio disinteressato in favore della comunità e delle persone meno fortunate“.

Nel corso della serata, il presidente Galofaro ha esposto, come detto, con l’ausilio di audiovisivi, una sintesi del progetto realizzato in favore dei profughi afgani. La cerimonia si è conclusa con la presentazione dello staff che collaborerà il presidente nel corso dell’anno 2021-2022.