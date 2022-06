Primo piano Augusta-Malta, nuovi orari a luglio per la rotta su catamarano veloce di

AUGUSTA – Si appresta a misurarsi con la stagione estiva la linea di collegamento ro-pax su catamarano veloce tra i porti di La Valletta e Augusta, operata dalla giovane compagnia di navigazione maltese “Ponte Ferries”. Per il mese di luglio, sono previste alcune variazioni d’orario, con la novità della disponibilità per i primi due sabati. La tratta viene coperta complessivamente in 3 ore e mezza.

Dal pontile sud traghetti del porto commerciale di Augusta, il catamarano prenderà il largo lunedì alle ore 16, mercoledì alle ore 20, i primi due venerdì del mese alle ore 16, i successivi tre venerdì alle ore 20, le prime due domeniche del mese alla ore 18,30, le successive due domeniche alle ore 20. Al momento solo nei primi due sabati è prevista la partenza alle ore 20.

Dal porto di La Valletta, le partenze sono programmate lunedì alle ore 9, mercoledì alle ore 5, i primi due venerdì del mese alle ore 9, i successivi tre venerdì alle ore 5, le prime due domeniche del mese alle ore 11,30, le successive due domeniche alle ore 5. Al momento solo nei primi due sabati è prevista la partenza alle ore 5.

Nell’ultima settimana di giugno gli orari resteranno quelli comunicati sul sito web della società già dal viaggio inaugurale del 13 maggio scorso.

Ricordiamo che la tratta è operata dalla “Ponte Ferries”, con il catamarano Hsc Artemis, giacché lo scorso febbraio ha ottenuto la concessione demaniale marittima, dall’Autorità di sistema portuale del mare di Sicilia orientale, per la realizzazione del primo terminal passeggeri da destinare alle navi veloci (high speed craft) sulla rotta Augusta-La Valletta-Augusta.

(Nella foto di repertorio in copertina: catamarano Hsc Artemis nel porto Megarese)