Primo piano Augusta, manutenzione giardini pubblici, riflettori puntati a est di

AUGUSTA – La manutenzione dei percorsi interni ai giardini pubblici ripartirà nelle prossime settimane a est, cioè l’area dei due pozzi comunali in attesa del terzo, del “sidili o cocciu”, ma anche del Palco della musica ancora interdetto (vedi foto di repertorio in copertina) e del serrato chiosco “Bar Uzzo” da affidare in concessione a privati.

Gli interventi nella cosiddetta villa comunale, con l’attuale giunta Di Mare, partirono da strade e piazzali limitrofi a piazza Castello e al “Kursaal” nel marzo dello scorso anno, eseguendo la messa in sicurezza della viabilità pubblica interna sulla scorta di un progetto esecutivo-definitivo per il quale erano stati impegnati 44mila euro nel bilancio comunale 2020, poi ridotti a 30.871 euro Iva compresa vista l’offerta della ditta aggiudicataria “Edil sicula Srls” di Augusta.

Nel più recente progetto definitivo-esecutivo, redatto dagli uffici e approvato dall’amministrazione lo scorso 24 novembre, si prevede una estesa opera di manutenzione e riqualificazione del lato di levante, per un quadro economico complessivo pari a 195mila euro.

Dopo la consueta manifestazione di interesse seguita da procedura negoziata espletata su piattaforma telematica Sintel, i lavori sono stati aggiudicati poco più di un mese fa alla “S.B.S. costruzioni Srl” di Paternò (Catania), che ha offerto un ribasso del 30,0005 per cento. L’amministrazione ha pertanto impegnato per l’opera 131.064 euro Iva compresa, inserendola nel “Piano sicurezza urbana” in modo tale da trovare copertura nelle risorse del contributo straordinario assegnato all’inizio dello scorso autunno dalla Regione al Comune a compensazione del fenomeno immigratorio per il 2018 (500mila euro, da erogare per il 60 per cento a titolo di anticipazione e per il restante 40 per cento a seguito dell’avvenuta rendicontazione).

Ricordiamo che, alle spalle dell’ex cine-teatro “Kursaal”, guardando a est, insistono anche un’area e un immobile comunali (sede di uffici Stato civile, Elettorale) per i quali è stato approvato un progetto definitivo-esecutivo di bonifica, con delibera di giunta del 17 febbraio scorso, trattandosi di area che “attualmente si presenta in stato di degrado – si legge negli atti – causato dalla vetustà degli immobili e dalla crescita spontanea di vegetazione infestante“. È stato fissato un quadro economico complessivo pari a 98mila euro, di cui 94mila a valere sul suddetto contributo straordinario e 4mila sulle casse comunali.