Eventi Augusta, torna sabato il festival nazionale della filosofia attiva con “Nuova Acropoli” di

AUGUSTA – Si svolgerà anche quest’anno, in città, il Festival nazionale della filosofia attiva promosso da “Nuova Acropoli“, con il patrocinio del Comune di Augusta.

L’evento, fissato per sabato 25 ottobre a partire dalle ore 20 in piazza D’Astorga, nasce con l’obiettivo di “riportare la filosofia tra la gente e mostrare quanto possa essere utile per dare risposte, oltre che per stimolare domande“.

“Scopri, gioca, pensa… un’occasione per conoscere la filosofia attiva” è il tema scelto per questa edizione da “Nuova Acropoli”, annunciando che il cuore del centro storico vedrà per l’occasione giochi interattivi, momenti di condivisione e di riflessione, con la musica dal vivo dei “Feet Jazz Jumping” e non solo.

Il Festival nazionale della filosofia attiva, come pure le altre iniziative culturali organizzate da “Nuova Acropoli”, utilizza un approccio esperienziale per mostrare quanto la filosofia possa essere pratica, offrendo nuove chiavi di lettura per affrontare la vita quotidiana.

I giochi proposti intendono invitare a “esplorare il nostro spazio interiore per riflettere sulle nostre capacità e i nostri limiti – si legge nella nota di lancio dell’iniziativa – aiutandoci a comprendere in che direzione muoverci per crescere e migliorarci, divenendo noi stessi il motore del cambiamento che sogniamo per noi stessi e per il mondo“.

(Nella foto di repertorio in copertina: Festival nazionale della filosofia attiva, 2024)