Eventi Augusta, “Nuova acropoli” e la filosofia attiva non si fermano: aula virtuale oggi alle 19 di

AUGUSTA – La sezione augustana dell’associazione “Nuova acropoli” non si ferma, come non si ferma la tradizionale proposta della “filosofia attiva“, nonostante l’emergenza pandemica e le diverse misure governative limitino fortemente le attività associative.

Così, l’attività in ambito di formazione filosofica prosegue regolarmente attraverso la modalità online, già sperimentata con successo durante il lockdown imposto per fronteggiare la prima ondata di contagi.

Anche nel mese di novembre, che ha già visto in modalità telematica la celebrazione della Giornata mondiale della filosofia (disponibile sul canale Youtube di Nuova acropoli Italia), l’associazione darà avvio a un nuovo corso di primo livello di filosofia attiva totalmente gratuito. L’appuntamento è in programma questo lunedì 30 novembre alle ore 19 sulla piattaforma Zoom. Basta inviare una mail all’indirizzo della sezione cittadina di “Nuova acropoli” augusta@nuovaacropoli.it per ottenere le credenziali di accesso alle aule virtuali.

“Mai come in questo momento – fa sapere un portavoce locale dell’associazione – le persone hanno bisogno di strumenti per affrontare i disagi che la pandemia sta inevitabilmente portando”.

A dicembre, inoltre, sempre sulla piattaforma Zoom in data da definirsi, sarà proposto l’incontro culturale “Essere umano, essere eroe”, con l’intendimento di raggiungere un numero sempre maggiore di cittadini anche a casa attraverso cultura, bellezza e filosofia.

(Nella foto di repertorio in copertina: la presidente di “Nuova acropoli” Augusta, Adriana Pricone)