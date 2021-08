Primo piano Augusta, “Nuova acropoli” ed enti del territorio per riqualificare ringhiera del lungomare Rossini-Granatello di

AUGUSTA – Anche quest’anno l’associazione “Nuova acropoli“, che si occupa non solo di filosofia bensì di protezione civile, sarà protagonista dell’attività di volontariato denominata “Operazione Nettuno”, giunta alla 34ª edizione siciliana e “revisionata” già dallo scorso anno al fine di adeguarla alle restrizioni governative anti-Covid. La sezione di Augusta accoglierà i numerosi volontari, provenienti da diverse province, la prossima domenica 8 agosto, per un ambizioso progetto sul lungomare Rossini-Granatello.

Nel mese di luglio, l’ “Operazione Nettuno” si è concentrata nei territori di Catania e Priolo Gargallo, dove si è puntato sulla pulizia ecologica dei litorali, inoltre l’installazione di una “bibliocassetta” a disposizione dei bagnanti della spiaggia vulcanica di San Giovanni Li Cuti (Catania), quindi la realizzazione di isole e nidi galleggianti e di staccionate per la delimitazione di alcuni sentieri della Riserva naturale orientata “Saline di Priolo” e la manutenzione delle isole artificiali della stessa.

L’obiettivo ad Augusta, con un progetto in corso da settimane (vedi foto di copertina, ndr), è la riqualificazione della ringhiera del lungomare Rossini-Granatello, ammalorata in diversi punti, tramite opere di manutenzione e verniciatura da parte dei volontari, e per le quali l’azienda “Cantieri navali Noè” ha messo a disposizione competenze e operai specializzati nelle due settimane scorse. L’iniziativa gode del patrocinio del Comune di Augusta e della collaborazione del Rotary club Augusta, e ha visto la sponsorizzazione da parte di Assoporto Augusta e di alcune attività commerciali locali.

“Mi sento di ringraziare, inoltre, il nostro sindaco Giuseppe Di Mare – fa sapere la presidente della sezione cittadina dell’associazione, Adriana Pricone – per avere abbracciato con entusiasmo e reso possibile questa iniziativa, l’Ufficio dei Lavori pubblici che ci ha dato supporto e il prezioso aiuto da parte della Polizia municipale nella persona del comandante Maria Concetta Boschetto. Una speciale menzione spetta inoltre al geometra Maurizio Scalia che ha prestato le sue competenze assumendo la direzione dei lavori”.

“Tutto questo – si aggiunge nel comunicato dell’associazione – nell’ambito di un progetto di volontariato fatto dalla città per la città e reso possibile dalla sinergia con istituzioni e varie realtà presenti in una Augusta che chiede di “rinascere” sotto il segno del senso civico e della bellezza, come il suo nome pretenderebbe“.

La “Operazione Nettuno” in Sicilia proseguirà fino a ferragosto, giornata in cui i volontari di “Nuova acropoli” saranno presenti sulla spiaggia di Costa del Sole, a Siracusa, per garantire la sorveglianza nei punti più affollati dai bagnanti, grazie alle squadre in gommone e in canoa, oltre che per effettuare degli interventi di pulizia ecologica.