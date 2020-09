Eventi Augusta, “Nuova acropoli” riparte in presenza oggi con il corso di filosofia attiva di

AUGUSTA – Torna l’autunno e tornano le attività proposte in città da “Nuova acropoli“, l’associazione internazionale di filosofia, cultura e volontariato. Nuove formule di divulgazione, nel rispetto delle misure anti-Covid, con mascherine e posti distanziati, garantendo la libertà di riunirsi in completa sicurezza.

Riparte con la presentazione del corso di “Filosofia attiva”, finalmente in presenza, questa sera, mercoledì 23 settembre, nella sede di viale Italia 262. Per venire incontro alle diverse esigenze di coloro che intendono partecipare, sono previste due sessioni: dalle ore 19 e dalle ore 20,30.

Poi, venerdì 25 settembre alle ore 19 è in programma un nuovo appuntamento telematico, sul canale Youtube di “Nuova acropoli Italia” per una “Insolita passeggiata presso i Fori Imperiali”. Farà da guida in loco l’archeologa Cristina Scimonello, presidente della sezione romana “Castro Pretorio” dell’associazione.

“E questo è solo l’inizio! – fa sapere “Nuova acropoli” di Augusta attraverso una nota – A ottobre si proseguirà con la seconda edizione del Festival nazionale della Filosofia attiva e con un secondo incontro online dedicato alla musica tenuto dalla pianista Adriana Pricone, presidente di Nuova Acropoli Augusta (nella foto di repertorio in copertina, ndr). A novembre si celebrerà la Giornata mondiale della Filosofia, con incontri a tema eroico e molto molto altro ancora“.