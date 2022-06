Eventi Augusta, rassegna “Parole e pietre” al debutto il 23 giugno con Gerico e l’archeologo romano Nigro di

AUGUSTA – Sarà “Gerico“, il libro dell’archeologo romano Lorenzo Nigro, a inaugurare la prima edizione di “Parole e pietre – Rassegna del libro e della cultura classica” a cura dell’Archeoclub di Augusta e in collaborazione con il Parco archeologico di Leontinoi e Naxoslegge, il festival itinerante della narrazione, della cultura e del libro.

La rassegna si articolerà in quattro appuntamenti, di cui il primo incontro con il professore Nigro, giovedì 23 giugno dalle ore 19 al pontile “Mare nostrum” di Brucoli, che converserà su una campagna di scavi nel sito preistorico della città palestinese (nella foto di copertina) con Massimo Cultraro, dirigente di ricerca Cnr-Ispc Catania, e si concluderà il 28 luglio con una conferenza che celebrerà i Bronzi di Riace nel cinquantennale dal loro ritrovamento. Nel mezzo due incontri, uno sull’antica Roma e l’imperatore Claudio raccontato dall’augustana Maria Stupia, il 4 luglio, e l’altro sul Museo Salinas, l’11 luglio, insieme al suo direttore Caterina Greco e alla presenza di Alberto Samonà, assessore regionale dei Beni culturali e dell’Identità siciliana.

“L’idea nasce dalla convinzione che la cultura classica rimane alla base della cultura contemporanea in quanto modello di comunità e collettività in un momento storico-culturale in cui l’individualismo sembra, spesso, prevalere“, afferma Mariada Pansera, presidente della sede cittadina dell’Archeoclub d’Italia.

“L’Ufficio del Parco archeologico di Leontinoi – dice il direttore del Parco, Lorenzo Guzzardi – è ben lieto di dare inizio, in condivisione con Archeoclub di Augusta e Naxoslegge, alla nuova rassegna di libri e cultura “Parole e pietre”, il cui avvio prende spunto dall’importante collaborazione che al Parco viene garantita dalle due associazioni culturali del settore e che operano attivamente nel territorio. Si è scelto un titolo che ben individua gli argomenti di archeologia e storia antica che verranno trattati nel corso della rassegna attraverso presentazioni, conversazioni e conferenze“.

La docente giardinese Fulvia Toscano, direttore artistico di Naxoslegge, evidenzia infine che “Naxoslegge ha il piacere di collaborare con Archeoclub di Augusta ed il Parco archeologico di Leontinoi per dare avvio a questa nuova rassegna dedicata, prevalentemente, ad indagare il mondo antico, nelle sue più svariate articolazioni. Si tratta di un consolidamento di virtuose sinergie che, da anni, danno frutti sui diversi territori coinvolti, in uno spirito di vera condivisione su tematiche imprescindibili della nostra cultura“.