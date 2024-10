Primo piano Augusta, recital di Gianni Sineri apre il Festival della storia patria nella giornata nazionale del folklore di

AUGUSTA – Si è aperto nel pomeriggio di sabato, 26 ottobre, nell’auditorium comunale di palazzo San Biagio, il “Festival della storia patria e non solo“. A inaugurare il cartellone di eventi gratuiti promosso dalla Società augustana di storia patria e da altre associazioni del territorio è stato Gianni Sineri, attore e regista teatrale catanese, figlio d’arte, dotato di istintiva dialettica, con il recital “Sculicenzia” dedicato alla “Giornata nazionale del folklore e delle tradizioni popolari“.

La platea dell’auditorium “Liggeri” si è rapidamente riempita e molte persone hanno assistito allo spettacolo in piedi, in quanto l’affluenza di pubblico è stata grande. Oltre a Sineri, si sono esibiti il polistrumentista Seby Accordino, la cantante Alessia Gianino, il suonatore di tamburello Giuseppe Furneri, il suonatore di marranzano e friscaletto Francesco Furneri, con la collaborazione del tecnico Antonio Torresi. La scenografia è stata curata dall’augustana Rosanna Scarcella, nota per la sua peculiare arte pittorica.

Prima del recital, sono state proiettate su uno schermo immagini di foto dell’Archivio Ronsisvalle, già pubblicate nel secondo numero di “Scrinium”, donato ai soci della Società augustana di storia patria nel 2021, e montate in un video dal socio fondatore e tesoriere Corrado Di Mauro.

La serata è stata presentata dalla socia fondatrice e segretaria del sodalizio organizzatore Carmela Mendola, che ha fatto un excursus delle tre precedenti serate, offerte dalla Società di storia patria dal 2019, in occasione della giornata dedicata al folklore, istituita con direttiva del presidente del Consiglio dei ministri nel 2019.

È stata rimarcata la sinergia tra le varie associazioni culturali operanti nel territorio di Augusta in un’ottica di collaborazione e grande intesa, in vista anche di progetti futuri più ambiziosi e importanti. Il presidente della Società augustana di storia patria, Salvatore Romano ha presentato il nutrito programma del festival, che prevede altri dodici appuntamenti fino al 31 gennaio, uno a settimana, tenuti da presidenti e soci delle associazioni aderenti.

Quindi Gianni Sineri ha intrattenuto i presenti, alternando la recita di poesie, proverbi, detti, “miniminagghi” e canti, divertendo, facendo commuovere e stimolando la riflessione. Alessia Gianino ha incantato gli spettatori con la sua meravigliosa voce, accompagnata da Seby Accordino, che ha suonato fisarmonica, chitarra e altri strumenti, mettendo in mostra la sua bravura e passione, insieme ai giovanissimi fratelli Giuseppe e Francesco Furneri. Nel corso della serata non è mancato il coinvolgimento di alcuni presenti, che si sono prestati piacevolmente allo scherzo e al ballo.

La serata è stata condotta, con successo, all’insegna della “sicilianità“, come ha affermato la segretaria Mendola. Infine il presidente Romano ha donato a Rosanna Scarcella una targa quale simbolico ringraziamento per le collaborazioni a cui si è sempre prestata entusiasticamente.

L’appuntamento successivo si terrà mercoledì 30 ottobre, nella sala dell’associazione filantropica “Umberto I”, in occasione della presentazione del libro “Carlotta, una ragazza d’altri tempi”, scritto da Carmela Mendola grazie a una ricerca antropologica svolta nel territorio e riguardante la vicenda della diciottenne Carlotta Reitano e il suo suicidio, che continua a indurre tante domande ad Augusta nonostante siano trascorsi moltissimi anni.