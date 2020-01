Primo piano Augusta, “Ruiz Sunday open day”, partecipata domenica mattina di orientamento scolastico di

AUGUSTA – Partecipato “Ruiz Sunday open day“, la scorsa domenica mattina, all’Istituto di istruzione superiore “Gaetano Arangio Ruiz”, secondo appuntamento di orientamento scolastico in aula magna per presentare l’offerta formativa della scuola di via Catania.

Buona la presenza di studenti di scuola media e dei loro genitori, ai quali è andato l’affettuoso ringraziamento da parte della dirigente scolastica Maria Concetta Castorina, che ha aperto l’evento (vedi foto di copertina). Dopo la performance canora di Paola Cardile della classe IV AT, la docente referente per l’orientamento Stefania Anfuso, la vicaria dell’istituto Anna Belluso e i docenti Tiziana Coppola, Isabella Cassarino e Angelo Santacroce hanno presentato le quattro diverse articolazioni di studio: l’Istituto tecnico settore Economico (con due indirizzi: Amministrazione, Finanza e Marketing; Turismo), il Liceo scientifico delle Scienze applicate, l’Istituto tecnico settore Tecnologico (con tre indirizzi: Informatica e Telecomunicazioni; Meccanica, Meccatronica ed Energia; Elettronica ed Elettrotecnica) e il Liceo scientifico delle Scienze applicate quadriennale, autorizzato dal Miur e il solo presente nella Sicilia orientale.

Un video, appositamente realizzato dallo studente di V CL, Gabriele Baudo, ha invece messo in evidenza le tante attività curricolari ed extracurricolari svolte nell‘istituto: progetti Erasmus, scambi culturali e percorsi di lettorato per le lingue straniere, laboratori teatrali e musicali, olimpiadi e gare nazionali e internazionali, come il “Nuclear contest” che ha visto il “Ruiz” primeggiare a Budapest, approfondimenti destinati alla scienza e alla tecnologia, iniziative culturali, di cittadinanza attiva e sportive, percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento.

Nella seconda parte dell’evento, gli studenti delle quattro articolazioni del “Ruiz”, in un perfetto rapporto sinergico, hanno gestito insieme ai loro docenti i tanti laboratori didattici di cui si pregia la scuola, relativi a discipline quali Fisica, Chimica, Biologia, Economia, Informatica, Lingue, Meccanica, Elettronica, Elettrotecnica e Robotica.

Infatti il “Ruiz” rinnova di continuo la sua offerta formativa, utilizzando metodologie innovative e una didattica digitale applicata a vari campi del sapere, comprese le discipline umanistiche, per rendere motivante e al passo con i tempi i processi di insegnamento-apprendimento.

“Oggi il “Ruiz” si presenta come un istituto moderno, in grado di dare risposte ai giovani che scelgono di frequentarlo – è stato ribadito nel corso del secondo open day – e la cui bontà è testimoniata anche dagli esiti delle prove Invalsi e da Eduscopio, il portale della Fondazione Agnelli, che pone nella provincia di Siracusa l’ “Arangio Ruiz” al primo posto per il Liceo delle Scienze applicate, grazie agli ottimi risultati conseguiti al primo anno di università dagli studenti neodiplomati, e ancora al primo posto per l’Istituto tecnico settore Economico relativamente al numero di diplomati che trova un lavoro coerente con i propri studi nel primo anno post diploma“.