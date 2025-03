Primo piano Augusta, stazione per olio vegetale esausto ridotta a pattumiera nel rione rigenerato di

AUGUSTA – Una stazione di raccolta per oli vegetali esausti riempita e circondata da sacchetti di spazzatura. È lo spettacolo desolante che ci viene fotosegnalato sia ieri che oggi (vedi collage di copertina) da alcuni residenti nell’area di via Dogali.

L’oliera da 260 litri, una delle undici nel territorio che recano il marchio di una società palermitana specializzata, è ubicata in prossimità dell’intersezione tra via Saluta e via Dogali, rione della Borgata in cui sono state recentemente inaugurate opere di rigenerazione urbana.

Prima del cantiere pubblico, la stazione di raccolta si trovava sul lato opposto di via Dogali, adiacente al muro di cinta della ferrovia, ma, a detta degli stessi residenti, era già allora sede di abbandono di rifiuti e origine di molestie olfattive.